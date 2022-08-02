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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
    Арт. Х12713234
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713234
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтовёрт Metabo (Метабо) BS 18 Li 602116550 укомплектован литиево-ионным аккумуляторным блоком напряжением 18 V. Инструмент предназначен для работы с крепежными элементами, а также сверления дерева и металла. Благодаря наличию тормоза выбега, инструмент удобно использовать для серийного заворачивания элементов крепежа. Конструкция предусматривает возможность сверления в металле отверстий максимальным диаметром 10 мм и в дереве 20 мм.

        Преимущества

        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки