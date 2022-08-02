Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550

Преимущества

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный винтовёрт Metabo (Метабо) BS 18 Li 602116550 укомплектован литиево-ионным аккумуляторным блоком напряжением 18 V. Инструмент предназначен для работы с крепежными элементами, а также сверления дерева и металла. Благодаря наличию тормоза выбега, инструмент удобно использовать для серийного заворачивания элементов крепежа. Конструкция предусматривает возможность сверления в металле отверстий максимальным диаметром 10 мм и в дереве 20 мм.