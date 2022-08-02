Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116550
Арт. Х12713234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|48
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтовёрт Metabo (Метабо) BS 18 Li 602116550 укомплектован литиево-ионным аккумуляторным блоком напряжением 18 V. Инструмент предназначен для работы с крепежными элементами, а также сверления дерева и металла. Благодаря наличию тормоза выбега, инструмент удобно использовать для серийного заворачивания элементов крепежа. Конструкция предусматривает возможность сверления в металле отверстий максимальным диаметром 10 мм и в дереве 20 мм.
Преимущества
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки