Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351650

Преимущества

Система Metabo «Quick» - для быстрой смены держателя с насадкой

Подключаемый импульсный режим

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Электронная моментная муфта повышает точность в работе

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Наличие реверса

Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для прочности и оптимального теплоотвода

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки

Диаметр шейки зажима 43 мм - для универсального применения

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351650 имеет весь необходимый функционал, а именно: реверс, встроенную подсветку, электронную регулировку оборотов, подключаемый импульсный режим. Быстрозажимной патрон позволяет легко зафиксировать или освободить оснастку. Для этого не требуется много времени и не нужен специальный ключ. Кофр удобен для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.