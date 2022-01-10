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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
5.0
1
13 450 ₽
16 630 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123
    Арт. О00000012366
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123

      • -3 180 ₽
      13 450 ₽
      16 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012366
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -3 180 ₽
      13 450 ₽
      16 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.123 служит для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет регулируемое число оборотов - для оптимальной работы с учетом особенностей материала. Функция реверса помогает легко и безопасно высвобождать заклинившее сверло. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки. Предусмотрено 20 позиций.

        Преимущества

        • Надежный двухскоростной планетарный редуктор
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Рукоять с мягкой накладкой для удобного хвата Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.123
        • Быстрое и точное управление оборотами благодаря переменной частоте вращения
        • Сменные угольные щетки: возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента