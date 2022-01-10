Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123
Арт. О00000012366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|54
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.123 служит для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет регулируемое число оборотов - для оптимальной работы с учетом особенностей материала. Функция реверса помогает легко и безопасно высвобождать заклинившее сверло. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки. Предусмотрено 20 позиций.
Преимущества
- Надежный двухскоростной планетарный редуктор
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- 20 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Рукоять с мягкой накладкой для удобного хвата Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.123
- Быстрое и точное управление оборотами благодаря переменной частоте вращения
- Сменные угольные щетки: возможность ремонта и увеличенный срок эксплуатации инструмента