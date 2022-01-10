Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-Li 0.601.9F8.123 (быстрозажимной, 18 вольт)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 180-LI 0.601.9F8.123 служит для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет регулируемое число оборотов - для оптимальной работы с учетом особенностей материала. Функция реверса помогает легко и безопасно высвобождать заклинившее сверло. Светодиодная подсветка освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки. Предусмотрено 20 позиций.

Преимущества