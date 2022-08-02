Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
Арт. О00000026637
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|110
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторный шуруповёрт Bosch GSR 18V-110 C 06019G0109 - профессиональный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания винтов, а также для сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе. Высокий крутящий момент 110 Нм и бесщеточный двигатель обеспечивают повышенную производительность. Прочный цельнометаллический патрон подходит для самых сложных работ. Удобство в работе создают персонализация настроек электроинструмента и вспомогательная ручка, снижающие риск внезапной отдачи крутящего момента при завинчивании.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Увеличенный срок службы двигателя, увеличение длительности работы, увеличение мощности благодаря бесщеточному двигателю
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Долгий срок службы двигателя благодаря отключению при перегрузке, перегреве или блокировке
- Снижение риска внезапных рывков инструмента при заклинивании благодаря автоматическому выключению инструмента
- Дополнительная рукоятка для надежного удержания инструмента
- Снижение износа и увеличение срока службы благодаря управлению с храповым механизмом / без храпового механизма
- Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-110 C 06019G0109