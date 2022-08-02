Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109

Аккумуляторный шуруповёрт Bosch GSR 18V-110 C 06019G0109 - профессиональный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания винтов, а также для сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе. Высокий крутящий момент 110 Нм и бесщеточный двигатель обеспечивают повышенную производительность. Прочный цельнометаллический патрон подходит для самых сложных работ. Удобство в работе создают персонализация настроек электроинструмента и вспомогательная ручка, снижающие риск внезапной отдачи крутящего момента при завинчивании.

Преимущества