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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Арт. О00000026637
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-110C 0.601.9G0.109

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		110
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторный шуруповёрт Bosch GSR 18V-110 C 06019G0109 - профессиональный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания винтов, а также для сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе. Высокий крутящий момент 110 Нм и бесщеточный двигатель обеспечивают повышенную производительность. Прочный цельнометаллический патрон подходит для самых сложных работ. Удобство в работе создают персонализация настроек электроинструмента и вспомогательная ручка, снижающие риск внезапной отдачи крутящего момента при завинчивании.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Увеличенный срок службы двигателя, увеличение длительности работы, увеличение мощности благодаря бесщеточному двигателю
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Долгий срок службы двигателя благодаря отключению при перегрузке, перегреве или блокировке
        • Снижение риска внезапных рывков инструмента при заклинивании благодаря автоматическому выключению инструмента
        • Дополнительная рукоятка для надежного удержания инструмента
        • Снижение износа и увеличение срока службы благодаря управлению с храповым механизмом / без храпового механизма
        • Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-110 C 06019G0109