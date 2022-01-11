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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-Li 0.601.866.10J
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-Li 0.601.866.10J
    Арт. X1048041302333
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-Li 0.601.866.10J

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-Li 0.601.866.10J

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302333
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Крутящий момент регулируется в с помощью специальной муфты, всего на выбор имеется восемнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно.

        Преимущества

        • Компактные размеры и вес для удобства использования
        • Возможность заворачивания до 196 шурупов размером 6x60 мм в мягкую древесину на одной зарядке аккумулятора
        • Высокое значение крутящего момента в 60 Нм
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка оборотов
        • Яркая подсветка рабочей зоны
        • Тормоз выбега для удобства ведения серийных работ
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень или стремянку