Преимущества

Компактные размеры и вес для удобства использования

Возможность заворачивания до 196 шурупов размером 6x60 мм в мягкую древесину на одной зарядке аккумулятора

Высокое значение крутящего момента в 60 Нм

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Функция реверса

Электронная регулировка оборотов

Яркая подсветка рабочей зоны

Тормоз выбега для удобства ведения серийных работ

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень или стремянку

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Крутящий момент регулируется в с помощью специальной муфты, всего на выбор имеется восемнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно.