Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-Li 0.601.866.10J
Арт. X1048041302333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 V-LI 0.601.866.10J предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Крутящий момент регулируется в с помощью специальной муфты, всего на выбор имеется восемнадцать позиций плюс отдельная позиция под режим сверления. Скорость вращения регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу, что очень удобно.
Преимущества
- Компактные размеры и вес для удобства использования
- Возможность заворачивания до 196 шурупов размером 6x60 мм в мягкую древесину на одной зарядке аккумулятора
- Высокое значение крутящего момента в 60 Нм
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Функция реверса
- Электронная регулировка оборотов
- Яркая подсветка рабочей зоны
- Тормоз выбега для удобства ведения серийных работ
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень или стремянку