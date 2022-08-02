Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002

Преимущества

Яркая подсветка. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства

Безопасность. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

2 аккумулятора для бесперебойной работы

Лаконичная компактная конструкция для удобства работы

2-скоростной планетарный редуктор обеспечивает длительный срок службы

2-ступенчатый редуктор с 20 установками крутящего момента обеспечивает необходимую мощность и скорость для универсального применения

POWER FOR ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home & Garden

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Дрель Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002 пригодится для отделочных и ремонтных работ на стройплощадке или в быту. Позволит сверлить отверстия в дереве, металле и пластмассе, а также заворачивать крепеж. Двухступенчатый редуктор поможет правильно выбрать мощность для любой задачи. 20 ступеней крутящего момента обеспечат максимальную мощность. Патрон с одной втулкой и автоматической блокировкой шпинделя сократит время на замену оснастки.