Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
Арт. О00000034322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002 пригодится для отделочных и ремонтных работ на стройплощадке или в быту. Позволит сверлить отверстия в дереве, металле и пластмассе, а также заворачивать крепеж. Двухступенчатый редуктор поможет правильно выбрать мощность для любой задачи. 20 ступеней крутящего момента обеспечат максимальную мощность. Патрон с одной втулкой и автоматической блокировкой шпинделя сократит время на замену оснастки.
Преимущества
- Яркая подсветка. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства
- Безопасность. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- 2 аккумулятора для бесперебойной работы
- Лаконичная компактная конструкция для удобства работы
- 2-скоростной планетарный редуктор обеспечивает длительный срок службы
- 2-ступенчатый редуктор с 20 установками крутящего момента обеспечивает необходимую мощность и скорость для универсального применения
- POWER FOR ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home & Garden
- Кейс для удобства хранения и транспортировки