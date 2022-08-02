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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Арт. О00000034322
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034322
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Bosch UniversalDrill 18V 06039D4002 пригодится для отделочных и ремонтных работ на стройплощадке или в быту. Позволит сверлить отверстия в дереве, металле и пластмассе, а также заворачивать крепеж. Двухступенчатый редуктор поможет правильно выбрать мощность для любой задачи. 20 ступеней крутящего момента обеспечат максимальную мощность. Патрон с одной втулкой и автоматической блокировкой шпинделя сократит время на замену оснастки.

        Преимущества

        • Яркая подсветка. Светодиодная подсветка для оптимального освещения рабочего пространства
        • Безопасность. Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло из материала
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • 2 аккумулятора для бесперебойной работы
        • Лаконичная компактная конструкция для удобства работы
        • 2-скоростной планетарный редуктор обеспечивает длительный срок службы
        • 2-ступенчатый редуктор с 20 установками крутящего момента обеспечивает необходимую мощность и скорость для универсального применения
        • POWER FOR ALL: один аккумулятор и зарядное устройство для всей линейки инструментов Home & Garden
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки