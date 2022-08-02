Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
Арт. Х106749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18 0.603.955.321 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. В комплекте есть два аккумулятора, что позволяет работать без перерыва на подзарядку. Десять режимов крутящего момента дают возможность выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Малый вес обеспечивает длительную комфортную работу.
Преимущества
- Тормоз выбега и блокировка включения
- Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором
- Патрон с системой «Click» - зажатие оснастки до щелчка
- Индикация направления вращения
- Отсек для хранения бит в корпусе
- Быстросменный аккумуляторный блок
- Кнопочный выключатель "разгоняет" двигатель от 0 до 700 (max) об/мин