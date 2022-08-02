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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
    Арт. Х106749
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106749
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18 0.603.955.321 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. В комплекте есть два аккумулятора, что позволяет работать без перерыва на подзарядку. Десять режимов крутящего момента дают возможность выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Малый вес обеспечивает длительную комфортную работу.

        Преимущества

        • Тормоз выбега и блокировка включения
        • Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором
        • Патрон с системой «Click» - зажатие оснастки до щелчка
        • Индикация направления вращения
        • Отсек для хранения бит в корпусе
        • Быстросменный аккумуляторный блок
        • Кнопочный выключатель "разгоняет" двигатель от 0 до 700 (max) об/мин