Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18/2 0.603.955.321

Преимущества

Тормоз выбега и блокировка включения

Высокопроизводительный двигатель с планетарным редуктором

Патрон с системой «Click» - зажатие оснастки до щелчка

Индикация направления вращения

Отсек для хранения бит в корпусе

Быстросменный аккумуляторный блок

Кнопочный выключатель "разгоняет" двигатель от 0 до 700 (max) об/мин

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 18 0.603.955.321 предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. В комплекте есть два аккумулятора, что позволяет работать без перерыва на подзарядку. Десять режимов крутящего момента дают возможность выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Малый вес обеспечивает длительную комфортную работу.