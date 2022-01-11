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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
5.0
1
19 990 ₽
28 160 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
    Арт. О00000031029
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008

      • -8 170 ₽
      19 990 ₽
      28 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031029
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -8 170 ₽
      19 990 ₽
      28 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 снабжена бесщеточным двигателем, который отличается надежностью и экономичностью. Он обеспечивает повышенную мощность и продолжительную работу инструмента без подзарядки. Подсветка рабочей зоны актуальна в помещениях с плохим светом или в темное время суток на улице. Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 и принадлежностей
        • Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden