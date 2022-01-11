Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008
Арт. О00000031029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 снабжена бесщеточным двигателем, который отличается надежностью и экономичностью. Он обеспечивает повышенную мощность и продолжительную работу инструмента без подзарядки. Подсветка рабочей зоны актуальна в помещениях с плохим светом или в темное время суток на улице. Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Индикатор заряда аккумулятора
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 и принадлежностей
- Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden