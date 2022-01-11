Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 0.603.9B5.008

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Рукоятка с мягкой накладкой - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

2 аккумулятора - для работы без простоев

Индикатор заряда аккумулятора

Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 и принадлежностей

Power for ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch AdvancedDrill 18 0.603.9B5.001 снабжена бесщеточным двигателем, который отличается надежностью и экономичностью. Он обеспечивает повышенную мощность и продолжительную работу инструмента без подзарядки. Подсветка рабочей зоны актуальна в помещениях с плохим светом или в темное время суток на улице. Литиево-ионные аккумуляторы оснащены защитой Electronic Cell Protection и дольше работают на одном заряде.