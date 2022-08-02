Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101

Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.101 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Уникальная насадка-перфоратор (приобретается отдельно) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и все принадлежности.