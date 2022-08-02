Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
Арт. О00000034299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.101 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Уникальная насадка-перфоратор (приобретается отдельно) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и все принадлежности.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки