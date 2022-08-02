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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
    Арт. О00000034299
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034299
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.101 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Уникальная насадка-перфоратор (приобретается отдельно) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. В комплект входит кейс, в котором удобно хранить и транспортировать инструмент и все принадлежности.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки