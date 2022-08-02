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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Арт. О00000034300
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034300
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Уникальная насадка-перфоратор (входит в комплект) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.

        Преимущества

        • Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам система Bosch FlexiClick - оптимальное решение для выполнения любых работ
        • Простота обслуживания: насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта
        • Универсальность: уникальная насадка-перфоратор сделает из дрели-шуруповерта полноценный перфоратор
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы;
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ;
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда;
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне;
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100