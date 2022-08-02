Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100
Арт. О00000034300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Уникальная насадка-перфоратор (входит в комплект) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.
Преимущества
- Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам система Bosch FlexiClick - оптимальное решение для выполнения любых работ
- Простота обслуживания: насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта
- Универсальность: уникальная насадка-перфоратор сделает из дрели-шуруповерта полноценный перфоратор
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы;
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ;
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда;
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне;
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100