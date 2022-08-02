Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 06019G7100

Преимущества

Полная гибкость: благодаря нескольким регулируемым насадкам система Bosch FlexiClick - оптимальное решение для выполнения любых работ

Простота обслуживания: насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта

Универсальность: уникальная насадка-перфоратор сделает из дрели-шуруповерта полноценный перфоратор

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы;

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки;

2 аккумулятора - для продолжительных работ;

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда;

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне;

Кейс - для удобства хранения и транспортировки Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 FC 0.601.9G7.100 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Быстрозажимной патрон экономит время на смену оснастки. Уникальная насадка-перфоратор (входит в комплект) сделает из шуруповерта полноценный перфоратор. Простое обслуживание благодаря насадкам Bosch FlexiClick, которые могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°). Нет необходимости извлекать их из инструмента. Кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей.