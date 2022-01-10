Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы

Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости

Металлическая скоба - для ношения Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 на ремне

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Функция тормоза двигателя обеспечивает точную работу при серийном заворачивании шурупов. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.