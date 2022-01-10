Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
Арт. О00000034298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Функция тормоза двигателя обеспечивает точную работу при серийном заворачивании шурупов. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы
- Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Металлическая скоба - для ношения Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 на ремне
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox