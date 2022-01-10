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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
4.0
1
16 670 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Арт. О00000034298
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 06019G1102

      16 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034298
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      16 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов. Функция тормоза двигателя обеспечивает точную работу при серийном заворачивании шурупов. Предусмотрена подсветка рабочей зоны для удобной работы в местах с плохим освещением. Через вентиляционные отверстия поступает достаточно воздуха, что охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Защита двигателя от перегрузки и перегрева - для долгого срока службы
        • Удобная рукоятка Softgrip - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения Bosch GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102 на ремне
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • Наилучшие результаты благодаря высокой мощности и индивидуальным настройкам инструмента в приложении Toolbox