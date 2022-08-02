Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021

Преимущества

Двухскоростной редуктор

Прочный металлический патрон

Обрезиненная рукоять для уверенного хвата

Надежный и долговечный бесщеточный двигатель

Регулировка оборотов для оптимальной работы с материалами

Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки

Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Подходит как для заворачивания крепежа, так и сверления отверстий в мягких материалах. Поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую зону в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.