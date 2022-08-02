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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021
    Арт. О00000039007
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000039007
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18V-50 0.601.9H5.021 используется при отделочных, ремонтных и строительных работах. Подходит как для заворачивания крепежа, так и сверления отверстий в мягких материалах. Поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности. Подсветка оптимально освещает рабочую зону в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Прочный металлический патрон
        • Обрезиненная рукоять для уверенного хвата
        • Надежный и долговечный бесщеточный двигатель
        • Регулировка оборотов для оптимальной работы с материалами
        • Автоматическая фиксация шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда