Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
Арт. О00000031011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Бесщёточный ленточный шуруповерт DEWALT 18.0 В XR DCF620D2K-QW предназначен для быстрой установки шурупов при отделочных работах. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически. Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает внушительный рабочий ресурс инструмента.
Преимущества
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Высокоресурсный бесщеточный двигатель с большим КПД
- LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны
- Чемодан упрощает хранение и транспортировку
- Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа
- Время работы на одном цикле заряда до 50% дольше, а мощность на 20% выше по сравнению с коллекторным (щеточным) двигателем