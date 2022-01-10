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Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Арт. О00000031011
    5.0
    1
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
    Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW
      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW

      Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщёточный ленточный шуруповерт DEWALT 18.0 В XR DCF620D2K-QW предназначен для быстрой установки шурупов при отделочных работах. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически. Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает внушительный рабочий ресурс инструмента.

        Преимущества

        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Высокоресурсный бесщеточный двигатель с большим КПД
        • LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны
        • Чемодан упрощает хранение и транспортировку
        • Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа
        • Время работы на одном цикле заряда до 50% дольше, а мощность на 20% выше по сравнению с коллекторным (щеточным) двигателем