Ленточный шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCF620D2K-QW

Преимущества

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Высокоресурсный бесщеточный двигатель с большим КПД

LED-подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны

Чемодан упрощает хранение и транспортировку

Селектор выбора величины затягивающего усилия позволяет регулировать глубину заворачиваемого шурупа

Время работы на одном цикле заряда до 50% дольше, а мощность на 20% выше по сравнению с коллекторным (щеточным) двигателем

Бесщёточный ленточный шуруповерт DEWALT 18.0 В XR DCF620D2K-QW предназначен для быстрой установки шурупов при отделочных работах. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически. Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает внушительный рабочий ресурс инструмента.