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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
    Арт. X1048041302403
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302403
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2 оснащен бесщеточным двигателем. Модель имеет быстрозажимной патрон, что обеспечивает быструю и простую замену оснастки. В зависимости от выполняемой задачи, можно выставить один из 11 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Универсальное зарядное устройство, входящее в комплект, может заряжать 18.0 В, 14.4 В и 10.8 В XR Li-Ion батареи.

        Преимущества

        • Выходная мощность: 650 Вт
        • Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор - для оптимальной производительности
        • 11 позиций крутящего момента
        • Инструмент поставляется в кейсе TStak
        • Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
        • Светодиодная подсветка - для максимального освещения рабочей зоны
        • Li-Ion сдвижной аккумулятор
        • Встроенный индикатор заряда батареи
        • Магнитный держатель насадок
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи