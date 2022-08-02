Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2
Арт. X1048041302403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Преимущества
- Выходная мощность: 650 Вт
- Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор - для оптимальной производительности
- 11 позиций крутящего момента
- Инструмент поставляется в кейсе TStak
- Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- Светодиодная подсветка - для максимального освещения рабочей зоны
- Li-Ion сдвижной аккумулятор
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Магнитный держатель насадок
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи