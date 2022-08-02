Преимущества

Выходная мощность: 650 Вт

Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор - для оптимальной производительности

11 позиций крутящего момента

Инструмент поставляется в кейсе TStak

Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Светодиодная подсветка - для максимального освещения рабочей зоны

Li-Ion сдвижной аккумулятор

Встроенный индикатор заряда батареи

Магнитный держатель насадок

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion батареи

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD990M2 оснащен бесщеточным двигателем. Модель имеет быстрозажимной патрон, что обеспечивает быструю и простую замену оснастки. В зависимости от выполняемой задачи, можно выставить один из 11 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Универсальное зарядное устройство, входящее в комплект, может заряжать 18.0 В, 14.4 В и 10.8 В XR Li-Ion батареи.