Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2

Преимущества

Инструмент для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи

Эффективное и быстрое выполнения работы

"Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Долгий срок службы

Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 780 M2 оснащена новым уникальным аккумулятором технологии XR Li-Ion, емкостью 4.0 А*ч. Благодаря лёгкости и небольшим размерам, инструмент можно использовать при работе в ограниченном пространстве. Светодиодная подсветка - для работы даже при плохом освещении. Данная модель имеет одномуфтовый быстрозажимной патрон размером 1.5-13 мм. Металлическая клипса позволяет крепить дрель на ремень и используется в качестве магнитного держателя насадок.