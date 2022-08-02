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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2
    Арт. Х12713303
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713303
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 780 M2 оснащена новым уникальным аккумулятором технологии XR Li-Ion, емкостью 4.0 А*ч. Благодаря лёгкости и небольшим размерам, инструмент можно использовать при работе в ограниченном пространстве. Светодиодная подсветка - для работы даже при плохом освещении. Данная модель имеет одномуфтовый быстрозажимной патрон размером 1.5-13 мм. Металлическая клипса позволяет крепить дрель на ремень и используется в качестве магнитного держателя насадок.

        Преимущества

        • Инструмент для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи
        • Эффективное и быстрое выполнения работы
        • "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
        • Долгий срок службы