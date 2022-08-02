Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780M2
Арт. Х12713303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 780 M2 оснащена новым уникальным аккумулятором технологии XR Li-Ion, емкостью 4.0 А*ч. Благодаря лёгкости и небольшим размерам, инструмент можно использовать при работе в ограниченном пространстве. Светодиодная подсветка - для работы даже при плохом освещении. Данная модель имеет одномуфтовый быстрозажимной патрон размером 1.5-13 мм. Металлическая клипса позволяет крепить дрель на ремень и используется в качестве магнитного держателя насадок.
Преимущества
- Инструмент для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи
- Эффективное и быстрое выполнения работы
- "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- Долгий срок службы