Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
Арт. X1048041302395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 790 M2 имеет бесщёточный двигатель Brushless, что обеспечивает превосходную эффективность и производительность. 15 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Светодиодная подсветка - для максимального освещения рабочей зоны. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи
- Магнитный держатель насадок
- Технология бесщёточных двигателей Brushless
- Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы
- "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом
- Светодиодная подсветка
- Выходная мощность: 360 Вт
- Чемодан в комплекте - для удобства хранения и транспортировки