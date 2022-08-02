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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
    Арт. X1048041302395
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302395
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 790 M2 имеет бесщёточный двигатель Brushless, что обеспечивает превосходную эффективность и производительность. 15 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Светодиодная подсветка  - для максимального освещения рабочей зоны. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи
        • Магнитный держатель насадок
        • Технология бесщёточных двигателей Brushless
        • Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы
        • "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом
        • Светодиодная подсветка
        • Выходная мощность: 360 Вт
        • Чемодан в комплекте - для удобства хранения и транспортировки