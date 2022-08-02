Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD790M2

Преимущества

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0В, 14.4В и 10.8В XR Li-Ion сдвижные батареи

Магнитный держатель насадок

Технология бесщёточных двигателей Brushless

Полностью металлический редуктор - для долгого срока службы

"Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом

Светодиодная подсветка

Выходная мощность: 360 Вт

Чемодан в комплекте - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 790 M2 имеет бесщёточный двигатель Brushless, что обеспечивает превосходную эффективность и производительность. 15 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Светодиодная подсветка - для максимального освещения рабочей зоны. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.