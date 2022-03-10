Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
Арт. X1048041302351
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Класс товара
|профессиональный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 771 C2 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 16 позиций.
Преимущества
- Долгий срок службы. Полностью металлические шестерни редуктора повышают срок службы инструмента
- Две скорости. С помощью тумблера на корпусе можно выбрать одну из двух рабочих скоростей
- Удобство пользования. 16 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип материала
- Комфортность. Прорезиненная рукоятка способствует комфортному удержанию инструмента
- Работа при плохом освещении. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную LED подсветку
- Реверс.
- Долгий срок службы. Полностью металлические шестерни редуктора повышают срок службы инструмента