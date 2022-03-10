Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2

Преимущества

Долгий срок службы. Полностью металлические шестерни редуктора повышают срок службы инструмента



Две скорости. С помощью тумблера на корпусе можно выбрать одну из двух рабочих скоростей



Удобство пользования. 16 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип материала



Комфортность. Прорезиненная рукоятка способствует комфортному удержанию инструмента



Работа при плохом освещении. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную LED подсветку

Реверс.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 771 C2 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 16 позиций.