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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Арт. X1048041302351
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302351
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 771 C2 предназначена для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Муфта регулировки крутящего момента позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал, всего на выбор имеется 16 позиций.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Полностью металлические шестерни редуктора повышают срок службы инструмента
        • Две скорости. С помощью тумблера на корпусе можно выбрать одну из двух рабочих скоростей
        • Удобство пользования. 16 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип материала
        • Комфортность. Прорезиненная рукоятка способствует комфортному удержанию инструмента
        • Работа при плохом освещении. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную LED подсветку
        • Реверс.