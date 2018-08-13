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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
4.3
4
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
    Арт. X1048041302622
    4.3
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302622
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Безударная дрель шуруповерт Dewalt DCD 771 S2 P – эффективный предназначенный для эксплуатации в разных условиях инструмент с достаточно неплохими параметрами. Мощная 18-вольтная компактная дрель/шуруповерт Девольт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion ёмкостью 1,5 Ач. Компактный 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. 16-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера

        Преимущества

        • Реверс для извлечения застрявшего сверла и выкручивания крепежных элементов.
        • Электронная регулировка числа оборотов задает скорость вращения шпинделя в зависимости от силы нажатия на курок.
        • Подсветка для работы в местах со слабым освещением.
        • Прорезиненная рукоятка эргономичной формы для надежного хвата и комфортного удержания.
        • Кейс для удобной переноски и безопасного хранения 