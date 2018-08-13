Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте

Преимущества

Реверс для извлечения застрявшего сверла и выкручивания крепежных элементов.

Электронная регулировка числа оборотов задает скорость вращения шпинделя в зависимости от силы нажатия на курок.

Подсветка для работы в местах со слабым освещением.

Прорезиненная рукоятка эргономичной формы для надежного хвата и комфортного удержания.

Кейс для удобной переноски и безопасного хранения

Безударная дрель шуруповерт Dewalt DCD 771 S2 P – эффективный предназначенный для эксплуатации в разных условиях инструмент с достаточно неплохими параметрами. Мощная 18-вольтная компактная дрель/шуруповерт Девольт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion ёмкостью 1,5 Ач. Компактный 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. 16-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера