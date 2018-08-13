Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771S2P-KS, с мультитулом в комплекте
Арт. X1048041302622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Безударная дрель шуруповерт Dewalt DCD 771 S2 P – эффективный предназначенный для эксплуатации в разных условиях инструмент с достаточно неплохими параметрами. Мощная 18-вольтная компактная дрель/шуруповерт Девольт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion ёмкостью 1,5 Ач. Компактный 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой. 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс. Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом. 16-ступенчатый регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера
Преимущества
- Реверс для извлечения застрявшего сверла и выкручивания крепежных элементов.
- Электронная регулировка числа оборотов задает скорость вращения шпинделя в зависимости от силы нажатия на курок.
- Подсветка для работы в местах со слабым освещением.
- Прорезиненная рукоятка эргономичной формы для надежного хвата и комфортного удержания.
- Кейс для удобной переноски и безопасного хранения