Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
Арт. Х12713260
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Класс товара
|профессиональный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt DCD780C2 подходит для работы в ограниченном пространстве. Позволяет закручивать/откручивать крепежные элементы и сверлить отверстия в различных материалах. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую замену оснастки. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Полностью металлический редуктор способствует лучшему отводу тепла и продлевает срок службы дрели.
Преимущества
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
- Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват
- Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Dewalt DCD780C2
- Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0 В, 14.4 В и 10.8 В XR Li-Ion батареи
- Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом