Преимущества

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень

Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват

Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Dewalt DCD780C2

Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0 В, 14.4 В и 10.8 В XR Li-Ion батареи

Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt DCD780C2 подходит для работы в ограниченном пространстве. Позволяет закручивать/откручивать крепежные элементы и сверлить отверстия в различных материалах. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую замену оснастки. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Полностью металлический редуктор способствует лучшему отводу тепла и продлевает срок службы дрели.