Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
4.5
4
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Арт. Х12713260
    4.5
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD780C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713260
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      70 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      90 ₽
      5.0
      Кисть плоская Лакра 101030 3", белый, 75 мм
      Муфта Belamos YM5708E
      100 ₽
      5.0
      Муфта Belamos YM5708E
      Жидкость для розжига Дух Костра, 0.5л, с крышкой пуш-пул
      90 ₽
      4.0
      Жидкость для розжига Дух Костра, 0.5л, с крышкой пуш-пул
      Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л
      427 ₽
      540 ₽
      Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л
      • -113 ₽
      Водяной фильтр Karcher Basic Line 2.642-794
      950 ₽
      1 010 ₽
      5.0
      Водяной фильтр Karcher Basic Line 2.642-794
      • -60 ₽
      Мойка высокого давления Karcher K 5 UM 1.950-213
      Нет в наличии
      4.1
      Мойка высокого давления Karcher K 5 UM 1.950-213
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Dewalt DCD780C2 подходит для работы в ограниченном пространстве. Позволяет закручивать/откручивать крепежные элементы и сверлить отверстия в различных материалах. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую замену оснастки. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Полностью металлический редуктор способствует лучшему отводу тепла и продлевает срок службы дрели.

        Преимущества

        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
        • Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват
        • Практичный кейс для удобства хранения и транспортировки Dewalt DCD780C2
        • Универсальное зарядное устройство позволяет заряжать 18.0 В, 14.4 В и 10.8 В XR Li-Ion батареи
        • Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом