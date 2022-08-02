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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC722C2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC722C2
    Арт. Х12713301
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC722C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC722C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12713301
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		41
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель - шуруповерт DeWalt DC722C2 -  мощный инструмент для сверления отверстий и заворачивания крепежей. Мощный двигатель и аккумулятор позволяют выполнять сложную работу на протяжении долгого отрезка времени. 

        Преимущества

        • Тормоз двигателя
        • Подсветка
        • Мощность