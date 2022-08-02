Преимущества

Тормоз двигателя

Подсветка

Мощность

Аккумуляторная дрель - шуруповерт DeWalt DC722C2 - мощный инструмент для сверления отверстий и заворачивания крепежей. Мощный двигатель и аккумулятор позволяют выполнять сложную работу на протяжении долгого отрезка времени.