Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DC722C2
Арт. Х12713301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|41
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель - шуруповерт DeWalt DC722C2 - мощный инструмент для сверления отверстий и заворачивания крепежей. Мощный двигатель и аккумулятор позволяют выполнять сложную работу на протяжении долгого отрезка времени.
Преимущества
- Тормоз двигателя
- Подсветка
- Мощность