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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
5.0
1
2 890 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Арт. resanta_72x14x15
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4Л-2 72/14/15, 2 а/ч

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_72x14x15
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 позволяет быстро и аккуратно вворачивать и выворачивать шурупы, а также сверлить отверстия в дереве, металле, пластмассе и т.д. Экономия времени. Замена оснастки не занимает много времени благодаря наличию быстрозажимного патрона. Наличие функции реверса обеспечивает обратный ход и помогает быстрее освободить застрявшую оснастку.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор - для различных работ
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Небольшой вес Вихрь ДА-14,4Л-2 72/14/15 - для неутомительной работы
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда