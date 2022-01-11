Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
Арт. О00000007832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|65
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Электроинструмент DEWALT DCD778D2T-QW пригодится для выполнения ремонтно-отделочных работ. Снабженный двумя аккумуляторами для продолжительной работы, шуруповерт может проделывать отверстия в деревянной и металлической поверхности, в каменной и кирпичной кладке. Бесщеточный двигатель инструмента отличается производительностью и долговечностью. Дрель шуруповерт DEWALT DCD778D2T-QW имеет 17 уровней крутящего момента. Оснащение быстрозажимным 13-миллиметровым патроном позволяет заменять биты, не используя ключ. Для работы в условиях плохой освещенности дрель-шуруповерт имеет светодиодную подсветку, работающую в режиме фонаря и с задержкой выключения.
Преимущества дрели-шуруповерта DCD778D2T-QW DEWALT:
- Надежный двухскоростной редуктор;
- Высокая производительность без перегрева;
- Регулировка скорости;
- 17 ступеней крутящего момента;
- Функция реверса;
- Обрезиненная рукоятка;
- Блокировка шпинделя;
- Яркая подсветка.
Комплектация:
- Ударная дрель-шуруповерт;
- Аккумулятор Li-Ion (2 шт.);
- Зарядное устройство;
- Инструкция по эксплуатации;
- Чемодан для хранения.