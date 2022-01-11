Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW

Электроинструмент DEWALT DCD778D2T-QW пригодится для выполнения ремонтно-отделочных работ. Снабженный двумя аккумуляторами для продолжительной работы, шуруповерт может проделывать отверстия в деревянной и металлической поверхности, в каменной и кирпичной кладке. Бесщеточный двигатель инструмента отличается производительностью и долговечностью. Дрель шуруповерт DEWALT DCD778D2T-QW имеет 17 уровней крутящего момента. Оснащение быстрозажимным 13-миллиметровым патроном позволяет заменять биты, не используя ключ. Для работы в условиях плохой освещенности дрель-шуруповерт имеет светодиодную подсветку, работающую в режиме фонаря и с задержкой выключения.

Преимущества дрели-шуруповерта DCD778D2T-QW DEWALT:

Надежный двухскоростной редуктор;

Высокая производительность без перегрева;

Регулировка скорости;

17 ступеней крутящего момента;

Функция реверса;

Обрезиненная рукоятка;

Блокировка шпинделя;

Яркая подсветка.

Комплектация: