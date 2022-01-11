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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
5.0
3
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
    Арт. О00000007832
    5.0
    3
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD778D2T-QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007832
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		65
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Электроинструмент DEWALT DCD778D2T-QW пригодится для выполнения ремонтно-отделочных работ. Снабженный двумя аккумуляторами для продолжительной работы, шуруповерт может проделывать отверстия в деревянной и металлической поверхности, в каменной и кирпичной кладке. Бесщеточный двигатель инструмента отличается производительностью и долговечностью. Дрель шуруповерт DEWALT DCD778D2T-QW имеет 17 уровней крутящего момента. Оснащение быстрозажимным 13-миллиметровым патроном позволяет заменять биты, не используя ключ. Для работы в условиях плохой освещенности дрель-шуруповерт имеет светодиодную подсветку, работающую в режиме фонаря и с задержкой выключения.

        Преимущества дрели-шуруповерта DCD778D2T-QW DEWALT:

        • Надежный двухскоростной редуктор;
        • Высокая производительность без перегрева;
        • Регулировка скорости;
        • 17 ступеней крутящего момента;
        • Функция реверса;
        • Обрезиненная рукоятка;
        • Блокировка шпинделя;
        • Яркая подсветка.

        Комплектация:

        • Ударная дрель-шуруповерт;
        • Аккумулятор Li-Ion (2 шт.);
        • Зарядное устройство;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Чемодан для хранения.