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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
    Арт. О00000028229
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000028229
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		126
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Топовый бесщеточный ударный аккумуляторный шуруповерт новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 42%. Инструмент обеспечивает впечатляющий крутящий момент - до 126 Нм.

        Преимущества

        • Высокую мощность и эффективность обеспечивает бесщеточный двигатель, который увеличивается время работы на одном заряде, имеет защиту от перегрева
        • Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 42%
        • Наличие ударного механизма увеличивает спектр применения инструмента
        • Низкий уровень вибрации позволяет работать инструментом продолжительное время
        • Мощный трехскоростной редуктор с гибкой ступенчатой системой настройки максимального крутящего момента и плавной регулировкой оборотов позволяет настроить инструмент для качественной работы под конкретную выполняемую задачу
        • Надежная фиксация сверл и бит индустриальным быстрозажимным 13 мм металлическим патроном ROHM с закаленными долговечными губками
        • Фирменный эргономичный дизайн DeWALT с передовыми показателями баланса и комфорта при разном спектре работ
        • Мощный светодиодный узел с настройкой яркости подсветки зоны работы