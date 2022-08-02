Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE
Арт. О00000028229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|126
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Топовый бесщеточный ударный аккумуляторный шуруповерт новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 42%. Инструмент обеспечивает впечатляющий крутящий момент - до 126 Нм.
Преимущества
- Высокую мощность и эффективность обеспечивает бесщеточный двигатель, который увеличивается время работы на одном заряде, имеет защиту от перегрева
- Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 42%
- Наличие ударного механизма увеличивает спектр применения инструмента
- Низкий уровень вибрации позволяет работать инструментом продолжительное время
- Мощный трехскоростной редуктор с гибкой ступенчатой системой настройки максимального крутящего момента и плавной регулировкой оборотов позволяет настроить инструмент для качественной работы под конкретную выполняемую задачу
- Надежная фиксация сверл и бит индустриальным быстрозажимным 13 мм металлическим патроном ROHM с закаленными долговечными губками
- Фирменный эргономичный дизайн DeWALT с передовыми показателями баланса и комфорта при разном спектре работ
- Мощный светодиодный узел с настройкой яркости подсветки зоны работы