Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE

Преимущества

Высокую мощность и эффективность обеспечивает бесщеточный двигатель, который увеличивается время работы на одном заряде, имеет защиту от перегрева

Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 42%

Наличие ударного механизма увеличивает спектр применения инструмента

Низкий уровень вибрации позволяет работать инструментом продолжительное время

Мощный трехскоростной редуктор с гибкой ступенчатой системой настройки максимального крутящего момента и плавной регулировкой оборотов позволяет настроить инструмент для качественной работы под конкретную выполняемую задачу

Надежная фиксация сверл и бит индустриальным быстрозажимным 13 мм металлическим патроном ROHM с закаленными долговечными губками

Фирменный эргономичный дизайн DeWALT с передовыми показателями баланса и комфорта при разном спектре работ

Мощный светодиодный узел с настройкой яркости подсветки зоны работы

Топовый бесщеточный ударный аккумуляторный шуруповерт новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 42%. Инструмент обеспечивает впечатляющий крутящий момент - до 126 Нм.