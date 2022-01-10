Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
Арт. О00000031485
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|95
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ служит для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Благодаря бесшумному трехскоростному металлическому редуктору достигается отличная производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую и быструю замену принадлежностей. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации дрели-шуруповерта в затемненных помещениях. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
- Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
- Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие
- Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы
- 11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание
- Кейс для удобства хранения и транспортировки