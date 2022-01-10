Преимущества

Прорезиненная рукоятка для надежного захвата

Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень

Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие

Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы

11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ служит для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Благодаря бесшумному трехскоростному металлическому редуктору достигается отличная производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую и быструю замену принадлежностей. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации дрели-шуруповерта в затемненных помещениях. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.