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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Арт. О00000031485
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031485
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		95
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD996NT-XJ  служит для заворачивания крепежа и сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче. Благодаря бесшумному трехскоростному металлическому редуктору достигается отличная производительность. "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой - для полного контроля над инструментом. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя обеспечивает простую и быструю замену принадлежностей. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации дрели-шуруповерта в затемненных помещениях. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
        • Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень
        • Li-Ion сдвижной аккумулятор обеспечивает его лёгкую установку и снятие
        • Металлический редуктор для оптимального отвода тепла и долгого срока службы
        • 11-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки