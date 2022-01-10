Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03002-16M2/BL

Бесщеточная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03002-16M2/BL снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Долговечность. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность и долгий срок службы инструмента. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.