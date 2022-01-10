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Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Арт. О00000033349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Бесщеточная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03002-16M2/BL снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Долговечность. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность и долгий срок службы инструмента. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03002-16M2/BL