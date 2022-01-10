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Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
5.0
1
6 799 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
  • Персональная скидка
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Арт. О00000033349
5.0
1
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
  • Персональная скидка
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL
Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL

Шуруповерт бесщеточный P.I.T. PID03002-16M2/BL

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6 799 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033349
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный, ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 799 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт P.I.T. PID03002-16M2/BL снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Долговечность. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность и долгий срок службы инструмента. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. PID03002-16M2/BL