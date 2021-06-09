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Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
4.3
4
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
    Арт. 77777Х106327
    4.3
    4
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
    Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
      Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
      Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
      Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
      Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт

      Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106327
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 330.1.0.00 - профессиональный двухскоростной инструмент для бурения отверстий в различных материалах. Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное удержание оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Ограничитель глубины предусмотрен для сверления точно заданного размера отверстия.

        Преимущества

        • Используется для сверления, закручивания, перемешивания
        • Предохранительная муфта
        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Электронная регулировка оборотов
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы