Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2, 1200 Вт
Арт. 77777Х106327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 330.1.0.00 - профессиональный двухскоростной инструмент для бурения отверстий в различных материалах. Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное удержание оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Ограничитель глубины предусмотрен для сверления точно заданного размера отверстия.
Преимущества
- Используется для сверления, закручивания, перемешивания
- Предохранительная муфта
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Электронная регулировка оборотов
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы