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Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
5.0
3
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Арт. 77777Х106399
    5.0
    3
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
    Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт
      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт

      Дрель-миксер Sturm ID20165M, 1650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106399
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощная, низкооборотистая и высокомоментная дрель Sturm! ID20165M  используется для тяжелых работ - сверления дерева, металла и пластика сверлами больших диаметров на большую глубину, размешивания различных растворов. Особенностью является конструктивное исполнение шпинделя с конусом Морзе, способным передавать высокие крутящие моменты, и позволяющим использовать промышленную оснастку с коническим хвостовиком, специальная конструкция редуктора для достижения высоких крутящих моментов. Три надежных рукоятки обеспечивают контроль над инструментом даже при экстремальных нагрузках, регулировка частоты вращения позволяет выбрать оптимальный режим. Наличие реверса позволяет легко извлечь застрявшее сверло. Для продолжительной работы предусмотрена возможность фиксации клавиши пуска во включенном состоянии. Предусмотренный конструкцией быстрый доступ к щеткам двигателя позволяет пользователю без обращения в сервис производить их замену.

        Преимущества

        • Возможность использования со сверлами как с цилиндрическим так и с коническим хвостовиком
        • Благодаря двум сменным рукояткам дрель можно отрегулировать для максимально удобной работы из любого положения
        • Дрель может использоваться для смешивания строительных смесей и лакокрасочных материалов - при установке насадки
        • Основная и дополнительная рукоятка прорезинены для повышения комфорта в работе и для препятствования выскальзыванию
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Установка необходимого числа оборов
        • Фиксация кнопки включения
        • Функция реверса позволит извлечь заклинившее сверло из материала, не повредив при этом инструмент