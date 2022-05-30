Преимущества

Возможность использования со сверлами как с цилиндрическим так и с коническим хвостовиком

Благодаря двум сменным рукояткам дрель можно отрегулировать для максимально удобной работы из любого положения

Дрель может использоваться для смешивания строительных смесей и лакокрасочных материалов - при установке насадки

Основная и дополнительная рукоятка прорезинены для повышения комфорта в работе и для препятствования выскальзыванию

Быстрый доступ к щеткам

Установка необходимого числа оборов

Фиксация кнопки включения

Функция реверса позволит извлечь заклинившее сверло из материала, не повредив при этом инструмент

Мощная, низкооборотистая и высокомоментная дрель Sturm! ID20165M используется для тяжелых работ - сверления дерева, металла и пластика сверлами больших диаметров на большую глубину, размешивания различных растворов. Особенностью является конструктивное исполнение шпинделя с конусом Морзе, способным передавать высокие крутящие моменты, и позволяющим использовать промышленную оснастку с коническим хвостовиком, специальная конструкция редуктора для достижения высоких крутящих моментов. Три надежных рукоятки обеспечивают контроль над инструментом даже при экстремальных нагрузках, регулировка частоты вращения позволяет выбрать оптимальный режим. Наличие реверса позволяет легко извлечь застрявшее сверло. Для продолжительной работы предусмотрена возможность фиксации клавиши пуска во включенном состоянии. Предусмотренный конструкцией быстрый доступ к щеткам двигателя позволяет пользователю без обращения в сервис производить их замену.