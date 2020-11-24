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Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
5.0
4
2 790 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Арт. Х106486
    5.0
    4
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2154, 540 Вт

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106486
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Sturm ID2154 привлекательное решение компактного исполнения, малого веса и хорошей производительности. Достаточная мощность и скорость вращения обеспечит выполнения большинства предстоящих задач. Наличие реверса и мгновенной остановки патрона заметно повышают качество выполняемых работ. Исключительное удобство: оптимальный контроль над инструментом. Благодаря надежному сверлильному патрону и предварительному выбору числа оборотов инструмент наиболее эффективен при выполнении точного сверления в древесине и металле.

        Преимущества

        • Предварительная установка частоты вращения с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами
        • Контроль скорости вращения усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций
        • Удобное переключение реверса одним пальцем, не выпуская инструмент из руки, сокращает время операций и повышает производительность труда
        • Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку одной рукой и надежно, с большим усилием, закреплять хвостовик   
        • Электронное управление оборотами, плавный пуск, реверс, мгновенный тормоз повышает производительность и качество работ
        • Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости
        • Удвоенное лакирование обмотки, нейлоновый бандаж ротора и закаленные редукторные шестерни из легированной стали значительно продлевают ресурс инструмента
        • Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен задней рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для удобства выполнения работ
        • Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы
        • Применение в конструкции износостойких подшипников, шестерней редуктора с поверхностным упрочнением и усиленный ротор гарантируют длительную службу даже при интенсивной нагрузке
        • Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель сохраняет свою эластичность при низких температурах и обеспечивает расширенную рабочую зону