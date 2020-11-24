Преимущества

Предварительная установка частоты вращения с помощью регулировочного колеса обеспечивает точную настройку инструмента для работы с различными материалами

Контроль скорости вращения усилием нажатия на клавишу выключателя позволяет повысить качество выполнения рабочих операций

Удобное переключение реверса одним пальцем, не выпуская инструмент из руки, сокращает время операций и повышает производительность труда

Быстрозажимной патрон и блокировка шпинделя позволяют менять оснастку одной рукой и надежно, с большим усилием, закреплять хвостовик

Электронное управление оборотами, плавный пуск, реверс, мгновенный тормоз повышает производительность и качество работ

Безопасный влагостойкий выключатель с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает мгновенное отключение инструмента одним нажатием при необходимости

Удвоенное лакирование обмотки, нейлоновый бандаж ротора и закаленные редукторные шестерни из легированной стали значительно продлевают ресурс инструмента

Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен задней рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для удобства выполнения работ

Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и улучшенная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы

Применение в конструкции износостойких подшипников, шестерней редуктора с поверхностным упрочнением и усиленный ротор гарантируют длительную службу даже при интенсивной нагрузке

Удлиненный морозостойкий, не спутывающийся резиновый кабель сохраняет свою эластичность при низких температурах и обеспечивает расширенную рабочую зону

Дрель ударная Sturm ID2154 привлекательное решение компактного исполнения, малого веса и хорошей производительности. Достаточная мощность и скорость вращения обеспечит выполнения большинства предстоящих задач. Наличие реверса и мгновенной остановки патрона заметно повышают качество выполняемых работ. Исключительное удобство: оптимальный контроль над инструментом. Благодаря надежному сверлильному патрону и предварительному выбору числа оборотов инструмент наиболее эффективен при выполнении точного сверления в древесине и металле.