Ударная дрель отличается от безударной повышенным крутящим моментом, благодаря которому можно сверлить бетонные и кирпичные стены. В быту инструмент используется, чтобы выполнять ремонтно-отделочные работы и собирать мебель. В наш рейтинг ударных дрелей вошли лучшие модели домашнего и профессионального класса. Отдельным списком вынесены аккумуляторные шуруповерты, характерные своими компактностью и автономностью.

Лучшие фирмы ударных дрелей

Качество и функциональность электрических дрелей зависит от производителя. Ознакомьтесь с краткой характеристикой каждой торговой марки, техника которой представлена в рейтинге. Мы собрали электроинструмент от лучших брендов, удостоенных массы позитивных отзывов.

Интерскол. Российская компания, известная тем, что выпускает недорогой инструмент адекватного качества. Продукция марки станет оптимальным решением для ремонта или личной мастерской. Если не знаете, какую ударную дрель лучше купить для дома, обратите внимание на каталог фирмы. Изучайте комплектацию: часто одна модель выходит в разных наборах, что заметно влияет на цену. Зубр. Фирма, выпускающая лучшие бюджетные ударные дрели для дома. Помимо бытовых моделей, компания создает технику промышленного класса: электроприборы из линейки «Профессионал» мощнее и тяжелее любительских. DeWALT. Американская компания, ориентированная на профессионалов. По техническим характеристикам дрели фирмы находятся на одном уровне с немецкими и японскими конкурентами. Приборы из США отличаются качеством сборки и долговечностью. Makita. Фирма из Японии, представленная во всех ценовых сегментах. Электродрель Makita под себя найдет и новичок, и мастер. Модели компании отличаются лучшим соотношением цены и качества, простотой использования. Бренд хорош тем, что в сервисных центрах России под его технику легко найти расходники и запчасти. Bosch. Немецкие шуруповерты и дрели популярны среди профессионалов, которые занимаются отделкой, ремонтом, сборкой мебели, промышленными и строительными работами. Сравнительно высокий ценник оправдан надежностью и производительностью в интенсивных условиях эксплуатации. Metabo. Выбирая, какую ударную дрель купить в среднем или высоком ценовом сегменте, вы найдете множество положительных отзывов о товарах этой немецкой фирмы. Инструменты компании удобны, продуманны и эргономичны, благодаря чему популярны среди профессионалов.

Какие бюджетные ударные дрели стоит покупать

Нет смысла переплачивать, если дрель вы будете доставать пару раз в год. Инструменты, вошедшие в рейтинг ударных дрелей для дома, имеют достаточную мощность для бытовых задач, но их не рекомендуется использовать в интенсивных работах.

Модель ударной дрели Мощность, Вт Max частота ударов, уд/мин Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм Тип патрона Вес ударной дрели, кг Средняя цена в России, руб. Интерскол ДУ-13/580ЭР 580 45 000 2 800 20 / 13 / 12 Ключевой 2 4 070 ЗУБР ДУ-550 ЭР 550 48 000 3 000 20 / 10 / 10 Ключевой 1.6 4 460 DeWALT DWD024 750 47 600 2 800 25 / 13 / 16 Ключевой 1.8 6 999 Makita HP1640 680 44 800 2 800 30 / 13 / 16 Ключевой 1.8 7 090

Интерскол ДУ-13/580ЭР

Хорошая ударная дрель, которая наилучшим образом подойдет для мелкого ремонта и работ в гараже. Присутствуют механизм реверса и настройка скорости шпинделя. Инструмент поставляется с ограничителем глубины.





Преимущества:

Это самая дешевая модель в рейтинге даже среди бюджетного сегмента.

Электродрель является хорошим решением для домашнего использования ввиду малого веса.

Надежность: у некоторых покупателей модель служит 10 лет.

Недостатки:

Шнур дубеет при низких температурах.

ЗУБР ДУ-550 ЭР

Ударная дрель для дома оснащена ключевым патроном, обеспечивающим фиксацию оснастки. Подходит для сверления камня и бетона.





Преимущества:

Выбор ударной дрели для дома можно сделать в пользу этой модели за счет малого веса – 1.6 кг.

Модель считается хорошим решением из-за поворотной дополнительной рукоятки, упрощающей сверление на высоких оборотах.

Фиксация пусковой кнопки, которая облегчает длительную работу.

Недостатки:

Поставляется без пластикового кейса.

DeWALT DWD024

Лучшая в рейтинге недорогих моделей электродрель отличается высокой производительностью, которая позволит создавать в бетоне отверстия шириной до 16 миллиметров.





Преимущества:

Ударная дрель вошла в рейтинг бюджетных моделей за счет высокой мощности двигателя – 750 Ватт.

Электродрель хороша металлическим ограничителем сверления.

Прочная дополнительная рукоятка с основанием из металла и нескользящей накладкой.

Качество сборки.

Недостатки:

Неэластичный кабель.

Нет колеса регулировки оборотов.

Makita HP1640

Модель хороша эргономичным дизайном, благодаря которому она удобна в удержании. Подходит для сверления дерева, сборки мебели и других задач, нетребовательных к мощности.





Преимущества:

Как и все лучшие ударные дрели для дома, обладает небольшим весом.

Модель хороша удобным переключателем реверса.

Нескользящие накладки на ручке и задней части корпуса.

Широкие отверстия для защиты от перегрева.

Недостатки:

Нет настройки скорости вращения шпинделя.

Рейтинг ударных дрелей цена/качество

Если вы являетесь счастливым обладателем домашней мастерской или трудитесь на мелкосерийном производстве, покупка модели из этого рейтинга станут лучшим решением. Мы выбрали хорошие инструменты, ресурса которых достаточно для длительной эксплуатации. Тем не менее, пользователю стоит держать в уме, что они не относятся к профессиональным, так что чрезмерно перегружать их всё же не рекомендуется.

Модель ударной дрели Мощность, Вт Max частота ударов, уд/мин Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм Тип патрона Вес ударной дрели, кг Средняя цена в России, руб. BOSCH GSB 1600RE 700 25 000 3 000 30 / 12 / 16 Быстрозажимной 1.9 10 730 DeWalt DWD 024S 700 47 600 2 800 25 / 13 / 16 Быстрозажимной 1.8 8 100 Metabo SBE 650 320 44 800 1 500 30 / 13 / 16 Быстрозажимной 1.8 8 000 Makita HP1630 710 48 000 3 200 30 / 13 / 16 Ключевой 2.1 7 290

BOSCH GSB 1600RE

Электроинструмент предназначен для регулярной бытовой эксплуатации и мелких рабочих задач. Характерен комфортностью удержания и небольшим весом.





Преимущества:

Ограничитель глубины с мерными насечками.

Достойная мощность двигателя – 700 Ватт.

Быстрозажимной патрон, за счет которого оснастку можно фиксировать без ключа.

Недостатки:

Короткий кабель питания.

DeWalt DWD 024S

Лучшая в рейтинг по соотношению мощности и веса модель подходит для широкого спектра задач: ее применяют в мебельном производстве, строительных работах по кирпичу и бетону, закручивании крепежа.





Преимущества:

Электродрель хороша функцией реверса, за счет которой выкручивание саморезов значительно упрощается.

Хороший инструмент удобен при длительном сверлении благодаря блокировке пуска.

Нескользящая рукоять с резиновой накладкой.

Недостатки:

Покупатели жалуются на короткий шнур, твердеющий на холоде.

Metabo SBE 650

Техника хороша регулировкой скорости вращения, которая поможет адаптироваться под материал разной плотности.





Преимущества:

Электродрель хороша небольшим весом – 1.8 килограмм.

Инструмент поставляется с пластиковым кофром, облегчающим переноску.

Импульсный режим для откручивания прикипевшего крепежа.

Недостатки:

Низкая мощность по сравнению с аналогами – всего 320 Ватт.

Makita HP1630

Лучшая ударная дрель в среднем ценовом сегменте попала в рейтинг благодаря мощному двигателю на 710 Ватт. Модель качественно собрана и не люфтит, из-за чего станет хорошим дополнением инструментария мастерской.





Преимущества:

Инструмент хорош функцией блокировки пуска, за счет которой не нужно напрягать палец при долгом сверлении.

Низкий уровень шума.

Прибор хорош алюминиевым корпусом редуктора, продляющим срок эксплуатации.

Недостатки:

Электродрель достаточно тяжелая – 2.1 кг.

Нет кольца выставления оборотов.

Лучшие профессиональные дрели с ударом

Работая на стройке или крупном производстве, важно иметь под рукой мощный инструмент, который не подведет на протяжении всей смены и справится с самыми сложными задачами. В рейтинг вошли именно такие модели. Вы найдете профессиональные ударные дрели, мощность которых превышает 1 кВт. Техника предоставлена мировыми производителями, пользующимися популярностью среди экспертов.

Модель ударной дрели Мощность, Вт Max частота ударов, уд/мин Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм Тип патрона Вес ударной дрели, кг Средняя цена в России, руб. BOSCH GSB 16 RE 750 47 600 2 800 30 / 13 / 16 Быстрозажимной 2.2 16 110 Makita HP2070F 1 010 24 000 / 58 000 1 200 / 2 900 40 / 16 / 20 Ключевой 2.4 20 090 Bosch GSB 24-2 1 100 15 300 / 51 000 900 / 3 000 40 / 16 / 24 Быстрозажимной 2.9 29 280 Metabo SBE 850-2 850 58 900 1 100 / 3 100 40 / 13 / 20 Ключевой 2.6 20 640

BOSCH GSB 16 RE

Открывает рейтинг лучших ударных дрелей немецкий инструмент небезызвестной синей линейки, зарекомендовавший себя эффективностью сверления по бетонным и металлическим поверхностям.





Преимущества:

Модель хороша тем, что поставляется с фирменным пластиковым кейсом.

Габариты шейки шпинделя позволяют работать электродрелью в стойке.

Есть регулировка оборотов.

Недостатки:

Греется при интенсивном использовании.

Makita HP2070F

Мощная электродрель оснащена двумя скоростям, за счет чего справляется с крепежом и твердыми поверхностями.





Преимущества:

Двухскоростной редуктор обеспечивает широкий спектр применения инструмента.

Модель является хорошим выбором за счет мощности – 1.01 кВт.

Есть светодиод, облегчающий сверление в затемненном цеху или мастерской.

Расцепляющая муфта, которая защищает инструмент от поломки при заклинивании.

Недостатки:

Большой вес, из-за которого долгая эксплуатация утомительна.

Bosch GSB 24-2

Двухскоростная электродрель хороша качественным быстрозажимным патроном, удобством удержания и эргономичной ручкой с защитой от выскальзывания.





Преимущества:

Система AutoLock, благодаря которой оснастку можно менять одной рукой.

Защитная муфта, предотвращающая заклинивание сверла.

Резиновая накладка на рукоятке.

Две скорости.

Недостатки:

Слабой стороной можно назвать вес: модель самая тяжелая в рейтинге.

Metabo SBE 850-2

Профессиональный электроинструмент комплектуется ключевым патроном, обеспечивающим прочное закрепление рабочей оснастки. Мощный двигатель защищен от пыли, благодаря чему модель идеально подойдет для стройки.





Преимущества:

Настройка скорости вращения делает прибор хорошим выбором для сверления поверхностей с различной прочностью.

Корпус изготовлен из алюминия: это минимизирует вероятность перегрева.

Инструмент произведен в Германии, что гарантирует высокое качество сборки.

Недостатки:

Низкая эффективность при сверлении армированного бетона.

Топ ударных дрелей-шуруповертов

Шуруповерты менее мощны по сравнению с сетевыми электродрелями, но они незаменимы для работы в труднодоступных местах. Ударные дрели-шуруповерты многофункциональны: они оснащены переключателем режимов, позволяющим сверлить с ударом и без него.

Мы собрали модели ценой от 10 до 20 тысяч рублей. В рейтинге представлены недорогие шуруповерты российского производства и зарубежные образцы профессионального класса.

Модель ударной дрели Напряжение аккумулятора, В Max частота ударов, уд/мин Max число оборотов, об/мин Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм Тип патрона Вес ударной дрели, кг Средняя цена в России, руб. Bosch GSB 180-LI 18 27 000 450 / 1 700 35 / 10 / 8 Быстрозажимной 1.64 19 600 DeWalt DCD776S2 18 7 650 / 25 500 450 / 1 500 30 / 13 / 13 Быстрозажимной 1.72 16 668 ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ВК 18 6 000 / 25 500 400 / 1 700 36 / 13 / 13 Быстрозажимной 1.6 10 280 Makita HP457DWE 18 6 000 / 21 000 400 / 1 400 36 / 13 / 13 Быстрозажимной 1.7 12 550

Bosch GSB 180-LI

Профессиональный аккумуляторный шуруповерт обладает максимальным крутящим моментом 54 Н*м, позволяющим сверлить металл и кирпич.





Преимущества:

20 ступеней крутящего момента помогут подобрать режим под любую задачу.

Встроенная подсветка рабочей области.

Качественно собранный патрон, оснастка в котором не шатается.

Недостатки:

Нет индикации зарядки.

DeWalt DCD776S2

Из-за комплектации (инструмент поставляется с кейсом, двумя аккумуляторами, зарядкой) и высокой мощности модель является хорошим выбором для выездных профессиональных работ.





Преимущества:

Шуруповерт с подсветкой комфортно использовать в темных участках.

Американский шуруповерт обладает 2 скоростями и 17 ступенями крутящего момента.

Недостатки:

Вес шуруповерта, из-за которого им неудобно работать долгое время без перерывов.

ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ВК

Российский шуруповерт предназначен для бытового применения: сборки мебели, монтажных работ, ремонта.





Преимущества:

Бытовой ударный шуруповерт оснащен бесщеточным двигателем, упрощающим обслуживание.

Ударная дрель-шуруповерт оказалась в топе за счет доступной стоимости.

Ударный шуруповерт поставляется в кейсе, что облегчает переноску.

Недостатки:

Комплектный патрон люфтит.

Makita HP457DWE

Закрывает топ ударных дрелей инструмент, купить который стоит для работ по дому и эксплуатации в мастерской. Модель поставляется с двумя аккумуляторами, из-за чего ее можно долго использовать без перерывов.





Преимущества:

Шуруповерт с литиевым аккумулятором является хорошим выбором из-за отсутствия «эффекта памяти» и устойчивости к саморазряду.

Двухскоростной редуктор.

18 ступеней крутящего момента.

Быстрозажимной патрон, обеспечивающий замену сверл и бит без дополнительных приспособлений.

Корпус шуруповерта защищен от попадания пыли и влаги на внутренние узлы.

Крутящий момент достигает 42 Н*м.

Недостатки:

Нет подсветки.

Нет индикатора заряда АКБ.

Чемоданчик неудобно вскрывать из-за тугих замков.

Как выбрать хорошую ударную дрель

Чтобы основательно подойти к вопросу, какую ударную дрель выбрать, изучите перечень аспектов, влияющих на работу. Понимание технических моментов поможет выбрать лучший инструмент для ваших задач.