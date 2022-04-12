Содержание:
Рейтинг ударных дрелей цена/качество
Лучшие профессиональные дрели с ударом
Топ ударных дрелей-шуруповертов
Как выбрать хорошую ударную дрель
- Лучшие фирмы ударных дрелей
- Какие бюджетные ударные дрели стоит покупать
Ударная дрель отличается от безударной повышенным крутящим моментом, благодаря которому можно сверлить бетонные и кирпичные стены. В быту инструмент используется, чтобы выполнять ремонтно-отделочные работы и собирать мебель. В наш рейтинг ударных дрелей вошли лучшие модели домашнего и профессионального класса. Отдельным списком вынесены аккумуляторные шуруповерты, характерные своими компактностью и автономностью.
Лучшие фирмы ударных дрелей
Качество и функциональность электрических дрелей зависит от производителя. Ознакомьтесь с краткой характеристикой каждой торговой марки, техника которой представлена в рейтинге. Мы собрали электроинструмент от лучших брендов, удостоенных массы позитивных отзывов.
- Интерскол. Российская компания, известная тем, что выпускает недорогой инструмент адекватного качества. Продукция марки станет оптимальным решением для ремонта или личной мастерской. Если не знаете, какую ударную дрель лучше купить для дома, обратите внимание на каталог фирмы. Изучайте комплектацию: часто одна модель выходит в разных наборах, что заметно влияет на цену.
- Зубр. Фирма, выпускающая лучшие бюджетные ударные дрели для дома. Помимо бытовых моделей, компания создает технику промышленного класса: электроприборы из линейки «Профессионал» мощнее и тяжелее любительских.
- DeWALT. Американская компания, ориентированная на профессионалов. По техническим характеристикам дрели фирмы находятся на одном уровне с немецкими и японскими конкурентами. Приборы из США отличаются качеством сборки и долговечностью.
- Makita. Фирма из Японии, представленная во всех ценовых сегментах. Электродрель Makita под себя найдет и новичок, и мастер. Модели компании отличаются лучшим соотношением цены и качества, простотой использования. Бренд хорош тем, что в сервисных центрах России под его технику легко найти расходники и запчасти.
- Bosch. Немецкие шуруповерты и дрели популярны среди профессионалов, которые занимаются отделкой, ремонтом, сборкой мебели, промышленными и строительными работами. Сравнительно высокий ценник оправдан надежностью и производительностью в интенсивных условиях эксплуатации.
- Metabo. Выбирая, какую ударную дрель купить в среднем или высоком ценовом сегменте, вы найдете множество положительных отзывов о товарах этой немецкой фирмы. Инструменты компании удобны, продуманны и эргономичны, благодаря чему популярны среди профессионалов.
Какие бюджетные ударные дрели стоит покупать
Нет смысла переплачивать, если дрель вы будете доставать пару раз в год. Инструменты, вошедшие в рейтинг ударных дрелей для дома, имеют достаточную мощность для бытовых задач, но их не рекомендуется использовать в интенсивных работах.
|
Модель ударной дрели
|
Мощность, Вт
|
Max частота ударов, уд/мин
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм
|
Тип патрона
|
Вес ударной дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Интерскол ДУ-13/580ЭР
|
580
|
45 000
|
2 800
|
20 / 13 / 12
|
Ключевой
|
2
|
4 070
|
ЗУБР ДУ-550 ЭР
|
550
|
48 000
|
3 000
|
20 / 10 / 10
|
Ключевой
|
1.6
|
4 460
|
DeWALT DWD024
|
750
|
47 600
|
2 800
|
25 / 13 / 16
|
Ключевой
|
1.8
|
6 999
|
Makita HP1640
|
680
|
44 800
|
2 800
|
30 / 13 / 16
|
Ключевой
|
1.8
|
7 090
Интерскол ДУ-13/580ЭР
Хорошая ударная дрель, которая наилучшим образом подойдет для мелкого ремонта и работ в гараже. Присутствуют механизм реверса и настройка скорости шпинделя. Инструмент поставляется с ограничителем глубины.
Преимущества:
- Это самая дешевая модель в рейтинге даже среди бюджетного сегмента.
- Электродрель является хорошим решением для домашнего использования ввиду малого веса.
- Надежность: у некоторых покупателей модель служит 10 лет.
Недостатки:
- Шнур дубеет при низких температурах.
ЗУБР ДУ-550 ЭР
Ударная дрель для дома оснащена ключевым патроном, обеспечивающим фиксацию оснастки. Подходит для сверления камня и бетона.
Преимущества:
- Выбор ударной дрели для дома можно сделать в пользу этой модели за счет малого веса – 1.6 кг.
- Модель считается хорошим решением из-за поворотной дополнительной рукоятки, упрощающей сверление на высоких оборотах.
- Фиксация пусковой кнопки, которая облегчает длительную работу.
Недостатки:
- Поставляется без пластикового кейса.
DeWALT DWD024
Лучшая в рейтинге недорогих моделей электродрель отличается высокой производительностью, которая позволит создавать в бетоне отверстия шириной до 16 миллиметров.
Преимущества:
- Ударная дрель вошла в рейтинг бюджетных моделей за счет высокой мощности двигателя – 750 Ватт.
- Электродрель хороша металлическим ограничителем сверления.
- Прочная дополнительная рукоятка с основанием из металла и нескользящей накладкой.
- Качество сборки.
Недостатки:
- Неэластичный кабель.
- Нет колеса регулировки оборотов.
Makita HP1640
Модель хороша эргономичным дизайном, благодаря которому она удобна в удержании. Подходит для сверления дерева, сборки мебели и других задач, нетребовательных к мощности.
Преимущества:
- Как и все лучшие ударные дрели для дома, обладает небольшим весом.
- Модель хороша удобным переключателем реверса.
- Нескользящие накладки на ручке и задней части корпуса.
- Широкие отверстия для защиты от перегрева.
Недостатки:
- Нет настройки скорости вращения шпинделя.
Рейтинг ударных дрелей цена/качество
Если вы являетесь счастливым обладателем домашней мастерской или трудитесь на мелкосерийном производстве, покупка модели из этого рейтинга станут лучшим решением. Мы выбрали хорошие инструменты, ресурса которых достаточно для длительной эксплуатации. Тем не менее, пользователю стоит держать в уме, что они не относятся к профессиональным, так что чрезмерно перегружать их всё же не рекомендуется.
|
Модель ударной дрели
|
Мощность, Вт
|
Max частота ударов, уд/мин
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм
|
Тип патрона
|
Вес ударной дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
BOSCH GSB 1600RE
|
700
|
25 000
|
3 000
|
30 / 12 / 16
|
Быстрозажимной
|
1.9
|
10 730
|
DeWalt DWD 024S
|
700
|
47 600
|
2 800
|
25 / 13 / 16
|
Быстрозажимной
|
1.8
|
8 100
|
Metabo SBE 650
|
320
|
44 800
|
1 500
|
30 / 13 / 16
|
Быстрозажимной
|
1.8
|
8 000
|
Makita HP1630
|
710
|
48 000
|
3 200
|
30 / 13 / 16
|
Ключевой
|
2.1
|
7 290
BOSCH GSB 1600RE
Электроинструмент предназначен для регулярной бытовой эксплуатации и мелких рабочих задач. Характерен комфортностью удержания и небольшим весом.
Преимущества:
- Ограничитель глубины с мерными насечками.
- Достойная мощность двигателя – 700 Ватт.
- Быстрозажимной патрон, за счет которого оснастку можно фиксировать без ключа.
Недостатки:
DeWalt DWD 024S
Лучшая в рейтинг по соотношению мощности и веса модель подходит для широкого спектра задач: ее применяют в мебельном производстве, строительных работах по кирпичу и бетону, закручивании крепежа.
Преимущества:
- Электродрель хороша функцией реверса, за счет которой выкручивание саморезов значительно упрощается.
- Хороший инструмент удобен при длительном сверлении благодаря блокировке пуска.
- Нескользящая рукоять с резиновой накладкой.
Недостатки:
- Покупатели жалуются на короткий шнур, твердеющий на холоде.
Техника хороша регулировкой скорости вращения, которая поможет адаптироваться под материал разной плотности.
Преимущества:
- Электродрель хороша небольшим весом – 1.8 килограмм.
- Инструмент поставляется с пластиковым кофром, облегчающим переноску.
- Импульсный режим для откручивания прикипевшего крепежа.
Недостатки:
- Низкая мощность по сравнению с аналогами – всего 320 Ватт.
Makita HP1630
Лучшая ударная дрель в среднем ценовом сегменте попала в рейтинг благодаря мощному двигателю на 710 Ватт. Модель качественно собрана и не люфтит, из-за чего станет хорошим дополнением инструментария мастерской.
Преимущества:
- Инструмент хорош функцией блокировки пуска, за счет которой не нужно напрягать палец при долгом сверлении.
- Низкий уровень шума.
- Прибор хорош алюминиевым корпусом редуктора, продляющим срок эксплуатации.
Недостатки:
- Электродрель достаточно тяжелая – 2.1 кг.
- Нет кольца выставления оборотов.
Лучшие профессиональные дрели с ударом
Работая на стройке или крупном производстве, важно иметь под рукой мощный инструмент, который не подведет на протяжении всей смены и справится с самыми сложными задачами. В рейтинг вошли именно такие модели. Вы найдете профессиональные ударные дрели, мощность которых превышает 1 кВт. Техника предоставлена мировыми производителями, пользующимися популярностью среди экспертов.
|
Модель ударной дрели
|
Мощность, Вт
|
Max частота ударов, уд/мин
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм
|
Тип патрона
|
Вес ударной дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
BOSCH GSB 16 RE
|
750
|
47 600
|
2 800
|
30 / 13 / 16
|
Быстрозажимной
|
2.2
|
16 110
|
Makita HP2070F
|
1 010
|
24 000 / 58 000
|
1 200 / 2 900
|
40 / 16 / 20
|
Ключевой
|
2.4
|
20 090
|
Bosch GSB 24-2
|
1 100
|
15 300 / 51 000
|
900 / 3 000
|
40 / 16 / 24
|
Быстрозажимной
|
2.9
|
29 280
|
Metabo SBE 850-2
|
850
|
58 900
|
1 100 / 3 100
|
40 / 13 / 20
|
Ключевой
|
2.6
|
20 640
BOSCH GSB 16 RE
Открывает рейтинг лучших ударных дрелей немецкий инструмент небезызвестной синей линейки, зарекомендовавший себя эффективностью сверления по бетонным и металлическим поверхностям.
Преимущества:
- Модель хороша тем, что поставляется с фирменным пластиковым кейсом.
- Габариты шейки шпинделя позволяют работать электродрелью в стойке.
- Есть регулировка оборотов.
Недостатки:
- Греется при интенсивном использовании.
Makita HP2070F
Мощная электродрель оснащена двумя скоростям, за счет чего справляется с крепежом и твердыми поверхностями.
Преимущества:
- Двухскоростной редуктор обеспечивает широкий спектр применения инструмента.
- Модель является хорошим выбором за счет мощности – 1.01 кВт.
- Есть светодиод, облегчающий сверление в затемненном цеху или мастерской.
- Расцепляющая муфта, которая защищает инструмент от поломки при заклинивании.
Недостатки:
- Большой вес, из-за которого долгая эксплуатация утомительна.
Bosch GSB 24-2
Двухскоростная электродрель хороша качественным быстрозажимным патроном, удобством удержания и эргономичной ручкой с защитой от выскальзывания.
Преимущества:
- Система AutoLock, благодаря которой оснастку можно менять одной рукой.
- Защитная муфта, предотвращающая заклинивание сверла.
- Резиновая накладка на рукоятке.
- Две скорости.
Недостатки:
- Слабой стороной можно назвать вес: модель самая тяжелая в рейтинге.
Профессиональный электроинструмент комплектуется ключевым патроном, обеспечивающим прочное закрепление рабочей оснастки. Мощный двигатель защищен от пыли, благодаря чему модель идеально подойдет для стройки.
Преимущества:
- Настройка скорости вращения делает прибор хорошим выбором для сверления поверхностей с различной прочностью.
- Корпус изготовлен из алюминия: это минимизирует вероятность перегрева.
- Инструмент произведен в Германии, что гарантирует высокое качество сборки.
Недостатки:
- Низкая эффективность при сверлении армированного бетона.
Топ ударных дрелей-шуруповертов
Шуруповерты менее мощны по сравнению с сетевыми электродрелями, но они незаменимы для работы в труднодоступных местах. Ударные дрели-шуруповерты многофункциональны: они оснащены переключателем режимов, позволяющим сверлить с ударом и без него.
Мы собрали модели ценой от 10 до 20 тысяч рублей. В рейтинге представлены недорогие шуруповерты российского производства и зарубежные образцы профессионального класса.
|
Модель ударной дрели
|
Напряжение аккумулятора, В
|
Max частота ударов, уд/мин
|
Max число оборотов, об/мин
|
Max диаметр сверления, дерево / металл / кирпич, мм
|
Тип патрона
|
Вес ударной дрели, кг
|
Средняя цена в России, руб.
|
Bosch GSB 180-LI
|
18
|
27 000
|
450 / 1 700
|
35 / 10 / 8
|
Быстрозажимной
|
1.64
|
19 600
|
DeWalt DCD776S2
|
18
|
7 650 / 25 500
|
450 / 1 500
|
30 / 13 / 13
|
Быстрозажимной
|
1.72
|
16 668
|
ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ВК
|
18
|
6 000 / 25 500
|
400 / 1 700
|
36 / 13 / 13
|
Быстрозажимной
|
1.6
|
10 280
|
Makita HP457DWE
|
18
|
6 000 / 21 000
|
400 / 1 400
|
36 / 13 / 13
|
Быстрозажимной
|
1.7
|
12 550
Bosch GSB 180-LI
Профессиональный аккумуляторный шуруповерт обладает максимальным крутящим моментом 54 Н*м, позволяющим сверлить металл и кирпич.
Преимущества:
- 20 ступеней крутящего момента помогут подобрать режим под любую задачу.
- Встроенная подсветка рабочей области.
- Качественно собранный патрон, оснастка в котором не шатается.
Недостатки:
DeWalt DCD776S2
Из-за комплектации (инструмент поставляется с кейсом, двумя аккумуляторами, зарядкой) и высокой мощности модель является хорошим выбором для выездных профессиональных работ.
Преимущества:
Недостатки:
- Вес шуруповерта, из-за которого им неудобно работать долгое время без перерывов.
ИНТЕРСКОЛ ДАУ-13/18ВК
Российский шуруповерт предназначен для бытового применения: сборки мебели, монтажных работ, ремонта.
Преимущества:
- Бытовой ударный шуруповерт оснащен бесщеточным двигателем, упрощающим обслуживание.
- Ударная дрель-шуруповерт оказалась в топе за счет доступной стоимости.
- Ударный шуруповерт поставляется в кейсе, что облегчает переноску.
Недостатки:
- Комплектный патрон люфтит.
Makita HP457DWE
Закрывает топ ударных дрелей инструмент, купить который стоит для работ по дому и эксплуатации в мастерской. Модель поставляется с двумя аккумуляторами, из-за чего ее можно долго использовать без перерывов.
Преимущества:
- Шуруповерт с литиевым аккумулятором является хорошим выбором из-за отсутствия «эффекта памяти» и устойчивости к саморазряду.
- Двухскоростной редуктор.
- 18 ступеней крутящего момента.
- Быстрозажимной патрон, обеспечивающий замену сверл и бит без дополнительных приспособлений.
- Корпус шуруповерта защищен от попадания пыли и влаги на внутренние узлы.
- Крутящий момент достигает 42 Н*м.
Недостатки:
- Нет подсветки.
- Нет индикатора заряда АКБ.
- Чемоданчик неудобно вскрывать из-за тугих замков.
Как выбрать хорошую ударную дрель
Чтобы основательно подойти к вопросу, какую ударную дрель выбрать, изучите перечень аспектов, влияющих на работу. Понимание технических моментов поможет выбрать лучший инструмент для ваших задач.
- Мощность ударной дрели. Показатель, который влияет на работу с широкой оснасткой: чем мощнее двигатель, тем более крупные сверла можно задействовать. Характеристика важна при многочасовой эксплуатации, потому как от нее зависит устойчивость инструмента к износу. Среди моделей, представленных в рейтинге лучших ударных дрелей, показатель варьируется от 320 Ватт до 1.1 киловатта.
- Напряжение аккумулятора. Эквивалент мощности в аккумуляторном инструменте. 18 Вольт – оптимальное значение для моделей с ударным механизмом. В безударных дрелях напряжение может составлять 14.4 или 10.8 Вольт. Редко встречаются шуруповерты с батареями на 20 и 21.6 В.
- Тип патрона. Выделяют ключевые и быстрозажимные. Ключевые более дешевые и надежные, но менее удобные. С ними замена оснастки осуществляется при помощи ключа. Такой механизм прочно удерживает оснастку, практически исключая люфты. Если решаете, какую ударную дрель выбрать для дома, у сетевых моделей встретите в основном ключевые. Быстрозажимной патрон применяется в бытовых и профессиональных условиях. С ним устанавливать сверла и биты получится без применения дополнительных аксессуаров. Модели с быстрозажимным патроном представлены в среднем и высоком ценовых сегментах.
- Максимальный крутящий момент. Указывает на «пробивную мощь» инструмента: высокое значение крутящего момента лучшим образом демонстрирует возможность сверлить плотные материалы, такие как камень, бетон и кирпич.
- Число скоростей. Бюджетный электроинструмент оснащается односкоростным редуктором, главный минус которого – в невозможности настроить интенсивность работы инструмента. Двухскоростной прибор станет хорошим выбором для разных задач: им можно и закручивать саморезы в ДСП, и создавать отверстия в каменных конструкциях.
- Реверс. Функция, которой обладают все дрели и шуруповерты на рынке. Помогает выводить сверло из стены, не повредив электроинструмент и оснастку. Шуруповерты с реверсом пригождаются для выкручивания саморезов и другого крепежа.
- Количество оборотов. Высокая скорость вращения шпинделя полезна, чтобы эффективно закручивать мелкий крепеж, работать с узкими сверлами. В то же время, для крупной оснастки больше подходят низкие обороты. К примеру, дрели-миксеры, с которыми используют длинные и широкие строительные венчики, редко нуждаются в оборотах больше тысячи. Если вы спросите, какая дрель ударная лучше для широкого спектра работ, выбирайте устройство с высокой оборотистостью и колесом регулировки скорости.
- Число ударов. Характеристика отражает эффективность работы ударного механизма. Количество возвратно-поступательных движений ускоряет пробуривание в твердые стены. Сетевые дрели имеют более высокие значения, чем аккумуляторные шуруповерты. Среди моделей из нашего рейтинга характеристика составляет 6 000 – 58 900 уд/мин.
- Подсветка. Хорошая функция, которая будет полезна, если вы работаете в слабоосвещенных помещениях. Инструменты комплектуются фонариком, который активируется при подключении к сети или во время вращения патрона – зависит от модели. Такой особенностью чаще оснащаются безударные шуруповерты, но, если изучить обзор ударных дрелей, в рейтинге получится найти несколько моделей с подсветкой.
- Максимальный диаметр сверления. Характеристика важна, если вы планируете создавать широкие отверстия. Зависит от мощности электроинструмента. Ввиду различий в прочности указывается для каждого материала отдельно.
- Вес ударной дрели. Ручной инструмент постоянно удерживается на весу, поэтому, чтобы сделать рабочие сессии максимально неутомительными, стоит сфокусироваться на его легкости. Для бытовой эксплуатации хорошим выбором станет прибор весом 1.6—2 кг. Профессиональные аналоги тяжелее из-за повышенной мощности.
- Кейс. Чтобы решить, какую модель ударной дрели для дома лучше выбрать для поездок на дачу, обратите внимание на комплектацию. Если электроприбор поставляется с пластиковым чемоданчиком, его транспортировка окажется весьма удобной. Кейс оснащен рукояткой, и внутри него есть выемки под оснастку, крепеж и прочие полезные мелочи.
- Длина кабеля. Минусом сетевых дрелей является привязанность к розеткам. С коротким проводом придется пользоваться удлинителем, снижающим мощность, так что рекомендуется смотреть на длину. 4-метровые электрокабели удобны в эксплуатации на стройке и в промышленных условиях.
- Ограничитель глубины. Хороший аксессуар, который облегчит создание отверстий конкретной глубины. Представляет собой стержень, который крепится на дополнительной ручке параллельно сверлу. Когда требуемая глубина достигнута, палочка упирается в стену. Почти все модели из нашего топ лучших ударных дрелей имеют такую функцию. К сожалению, среди шуруповертов в рейтинге устройств с ограничителем глубины не нашлось.
- Доступ к щеткам. Электроинструмент нуждается в регулярной замене угольных щеток – элементов, без которых функционирование двигателя невозможно. Чтобы иметь возможность обслуживать технику в домашних условиях, хорошем решением будет выбрать модель с легким доступом с щеткам: благодаря нему вам не придется разбирать корпус самим или обращаться в сервисные центры.
- Удобство удержания. Показатель, на который влияют форма рукоятки, расположение основных элементов управления, наличие резиновых накладок, которые гасят вибрацию и мешают выскальзыванию. Лучший способ определить, удобен ли инструмент для вас – найти нужную модель в рознице и подержать её.
- Дополнительная рукоятка. Элемент, который является хорошим подспорьем в сложных работах. Боковую ручку удерживают, чтобы сохранить контроль при сверлении бетона или кирпичной кладки. Положение дополнительных рукоятей меняется – их можно поворачивать на 360°, чтобы работать в труднодоступных местах.