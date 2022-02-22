Дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580ЭР – инструмент для бытового пользования, который подходит для работы с большинством материалов. В безударном режиме сверлит древесину, пластик, металл, в режиме сверления с ударом справляется с керамической плиткой, кирпичом и камнем. Максимальный диаметр сверления в древесине – 20 мм, кирпиче и бетоне – 12 мм. Легкий пластиковый корпус дрели удобно держать в руках, а прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват. Инструмент ударопрочен, обладает возможностью регулировки скорости вращения шпинделя от 0 до 2800 оборотов в минуту. Вы можете купить дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580ЭР в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества