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Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
5.0
2
3 050 ₽
3 160 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
    Арт. 77777Х106265
    5.0
    2
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР

      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР

      • -110 ₽
      3 050 ₽
      3 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -110 ₽
      3 050 ₽
      3 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580ЭР – инструмент для бытового пользования, который подходит для работы с большинством материалов. В безударном режиме сверлит древесину, пластик, металл, в режиме сверления с ударом справляется с керамической плиткой, кирпичом и камнем. Максимальный диаметр сверления в древесине – 20 мм, кирпиче и бетоне – 12 мм. Легкий пластиковый корпус дрели удобно держать в руках, а прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват. Инструмент ударопрочен, обладает возможностью регулировки скорости вращения шпинделя от 0 до 2800 оборотов в минуту. Вы можете купить дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580ЭР в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Мощность 580 Вт
        • Ударный и безударный режим сверления
        • Прочный пластиковый корпус
        • Малый вес инструмента
        • Регулировка числа оборотов
        • Ключевой патрон
        • Реверс