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Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
5.0
2
3 495 ₽
4 180 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
    Арт. 77777Х106267
    5.0
    2
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
    Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00

      Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00

      • -685 ₽
      3 495 ₽
      4 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106267
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -685 ₽
      3 495 ₽
      4 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная сетевая ударная дрель позволяет бурить отверстия в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и проводить общестроительные работы. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоять повышает удобство и точность работы при высокой интенсивности
        • За счет возможности регулировать интенсивность вращения можно использовать дрель для сверления материалов различной плотности
        • Функция реверса (смены направления вращения) позволит извлечь рабочую оснастку из материала, не повредив инструмент
        • Ограничитель глубины сверления позволит с высокой точностью создавать отверстия фиксированных габаритов
        • Корпус редуктора выполнен из металла, за счет чего обеспечивается продолжительный период эксплуатации