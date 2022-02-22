Дрель ударная Интерскол Л ДУ-13/750 ЭР 546.1.0.00
Арт. 77777Х106267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Профессиональная сетевая ударная дрель позволяет бурить отверстия в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и проводить общестроительные работы. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Дополнительная рукоять повышает удобство и точность работы при высокой интенсивности
- За счет возможности регулировать интенсивность вращения можно использовать дрель для сверления материалов различной плотности
- Функция реверса (смены направления вращения) позволит извлечь рабочую оснастку из материала, не повредив инструмент
- Ограничитель глубины сверления позволит с высокой точностью создавать отверстия фиксированных габаритов
- Корпус редуктора выполнен из металла, за счет чего обеспечивается продолжительный период эксплуатации