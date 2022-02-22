Преимущества

Дополнительная рукоять повышает удобство и точность работы при высокой интенсивности

За счет возможности регулировать интенсивность вращения можно использовать дрель для сверления материалов различной плотности

Функция реверса (смены направления вращения) позволит извлечь рабочую оснастку из материала, не повредив инструмент

Ограничитель глубины сверления позволит с высокой точностью создавать отверстия фиксированных габаритов

Корпус редуктора выполнен из металла, за счет чего обеспечивается продолжительный период эксплуатации

Профессиональная сетевая ударная дрель позволяет бурить отверстия в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и проводить общестроительные работы. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.