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Дрель ударная Crown CT10129C
5.0
1
3 990 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10129C
Арт. О00000031143
5.0
1
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C
Дрель ударная Crown CT10129C

Дрель ударная Crown CT10129C

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3 990 ₽
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031143
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дрель ударная Crown CT10129C предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Без ключевой патрон, обладает функцией фиксации зажимного кольца что исключает ослабление кулачков, надёжно удерживая оснастку. Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора. Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло. Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента. Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.

    Преимущества

    • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
    • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
    • Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки
    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки
    • Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом