Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки

Мощный двигатель для высокой производительности

Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки

Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом

Дрель ударная Crown CT10129C предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич. Без ключевой патрон, обладает функцией фиксации зажимного кольца что исключает ослабление кулачков, надёжно удерживая оснастку. Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора. Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло. Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента. Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.