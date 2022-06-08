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Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Арт. О00000003935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Безударная дрель Crown CT10143-13C снабжена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую смену оснастки. Инструмент имеет регулировку частоты вращения, что расширяет возможности его применения. Отличается небольшим весом и габаритами, поэтому рука не устает при долгой работе. Наличие реверса обеспечивает простое и быстрое вывинчивание оснастки.
Преимущества
- Прорезиненные вставки на рукояти - для надежного охвата
- Наличие реверса - для вывинчивания застрявшей оснастки
- Электронная регулировка скорости - для разных материалов
- Небольшой вес - для долгой работы без усталости
- Быстрозажимной патрон - для простой смены расходных материалов
- Отверстия на корпусе - для охлаждения двигателя Crown CT10143-13C