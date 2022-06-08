Преимущества

Безударная дрель Crown CT10143-13C снабжена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую смену оснастки. Инструмент имеет регулировку частоты вращения, что расширяет возможности его применения. Отличается небольшим весом и габаритами, поэтому рука не устает при долгой работе. Наличие реверса обеспечивает простое и быстрое вывинчивание оснастки.