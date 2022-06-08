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Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
5.0
2
3 590 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Арт. О00000003935
5.0
2
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
  • Персональная скидка
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт
Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт

Дрель Crown CT10143-13C, 550 Вт

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3 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003935
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Безударная дрель Crown CT10143-13C снабжена быстрозажимным патроном, который обеспечивает простую смену оснастки. Инструмент имеет регулировку частоты вращения, что расширяет возможности его применения. Отличается небольшим весом и габаритами, поэтому рука не устает при долгой работе. Наличие реверса обеспечивает простое и быстрое вывинчивание оснастки.

    Преимущества

    • Прорезиненные вставки на рукояти - для надежного охвата
    • Наличие реверса - для вывинчивания застрявшей оснастки
    • Электронная регулировка скорости - для разных материалов
    • Небольшой вес - для долгой работы без усталости
    • Быстрозажимной патрон - для простой смены расходных материалов
    • Отверстия на корпусе - для охлаждения двигателя Crown CT10143-13C