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Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
    Арт. О00000030056
    5.0
    1
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР

      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030056
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР - компактная, с качественным быстрозажимным патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах (дерево, сталь, гипсокартон и т. д.), а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.

        Преимущества

        • Надежный инструмент для эффективной, качественной работы
        • Удобная, компактная и легкая дрель для точного сверления
        • Быстрозажимной патрон для быстрой смены расходного инструмента
        • Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)
        • Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе
        • Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение и позволяет сверлить отверстия диаметром до 3 мм
        • Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
        • Надежный хват изделия благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке
        • Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
        • Встроенная клипса для крепления на пояс
        • Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
        • Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе