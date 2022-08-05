Преимущества

Надежный инструмент для эффективной, качественной работы

Удобная, компактная и легкая дрель для точного сверления

Быстрозажимной патрон для быстрой смены расходного инструмента

Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)

Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе

Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение и позволяет сверлить отверстия диаметром до 3 мм

Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта

Надежный хват изделия благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке

Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах

Встроенная клипса для крепления на пояс

Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания

Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе

Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П421 ЭР - компактная, с качественным быстрозажимным патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах (дерево, сталь, гипсокартон и т. д.), а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.