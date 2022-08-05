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Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
5.0
1
6 977 ₽
7 560 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Арт. Ю00000011618
5.0
1
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
  • Персональная скидка
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт
Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт

Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 1100 Вт

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -583 ₽
6 977 ₽
7 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011618
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -583 ₽
6 977 ₽
7 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - мощный и легкий инструмент с двумя режимами работы и двухскоростным редуктором. Модель имеет дополнительную рукоятку-пенал, в которой можно хранить оснастку. Также она помогает лучше удерживать инструмент во время работы. Металлический корпус редуктора продлевает срок службы дрели. Фиксация клавиши "Пуск" делает длительную работу более удобной. Графитовые щетки имеют увеличенный срок службы, ресурс не менее 50 часов.

    Преимущества

    • 2 режима работы
    • Электронная регулировка оборотов
    • Металлический корпус редуктора - для лучшего теплоотвода
    • Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель
    • Двухскоростной редуктор
    • Шестерни из хромового сплава - для долгого срока службы ударного механизма
    • Дополнительная рукоятка-пенал - для надежного удержания инструмента и хранения оснастки
    • Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон
    • Надежная конструкция на прецизионных шариковых подшипниках
    • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
    • Графитовые щетки с увеличенным сроком службы (ресурс не менее 50 ч)