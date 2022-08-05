Преимущества

2 режима работы

Электронная регулировка оборотов

Металлический корпус редуктора - для лучшего теплоотвода

Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель

Двухскоростной редуктор

Шестерни из хромового сплава - для долгого срока службы ударного механизма

Дополнительная рукоятка-пенал - для надежного удержания инструмента и хранения оснастки

Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон

Надежная конструкция на прецизионных шариковых подшипниках

Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Графитовые щетки с увеличенным сроком службы (ресурс не менее 50 ч)

Ударная дрель Зубр Профессионал ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - мощный и легкий инструмент с двумя режимами работы и двухскоростным редуктором. Модель имеет дополнительную рукоятку-пенал, в которой можно хранить оснастку. Также она помогает лучше удерживать инструмент во время работы. Металлический корпус редуктора продлевает срок службы дрели. Фиксация клавиши "Пуск" делает длительную работу более удобной. Графитовые щетки имеют увеличенный срок службы, ресурс не менее 50 часов.