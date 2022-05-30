Преимущества

Надежный инструмент для эффективной, качественной работы

Удобная, компактная и легкая дрель для точного сверления

Цельнометаллический ключевой патрон для надежной фиксации сверла и прецизионного сверления

Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)

Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе

Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение и позволяет сверлить отверстия диаметром до 3 мм

Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта

Надежный хват изделия благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке

Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах

Встроенная клипса для крепления на пояс

Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания

Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе

Компактная, с кулачковым патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах дерево, сталь и т. д., а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.