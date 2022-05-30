Дрель Зубр Профи ЗД-П420 ЭР, 420 Вт
Арт. Ю00000000825
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Компактная, с кулачковым патроном и надежной конструкцией на подшипниках дрель серии ПРОФЕССИОНАЛ. Идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах дерево, сталь и т. д., а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.
Преимущества
- Надежный инструмент для эффективной, качественной работы
- Удобная, компактная и легкая дрель для точного сверления
- Цельнометаллический ключевой патрон для надежной фиксации сверла и прецизионного сверления
- Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)
- Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе
- Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение и позволяет сверлить отверстия диаметром до 3 мм
- Изменение направления вращения (реверс) позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта
- Надежный хват изделия благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке
- Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах
- Встроенная клипса для крепления на пояс
- Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
- Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе