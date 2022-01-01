Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
    Арт. О00000030057
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
    Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР

      Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000030057

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Сверло по металлу Практика 033-338, 10х133 мм
      250 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-338, 10х133 мм
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      85 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      8 240 ₽
      4.8
      Набор ручных инструментов Ombra OMT82S универсальный, 82 Предмета
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР - применяется для сверления отверстий в древесине и металле, а так же заворачивания крепежа. При оснащении соответствующими насадками возможно перемешивание ЛКМ. Подшипники в опорах шпинделя позволяют производить точное сверление отверстий сверлами 3 мм и менее. Конструкция редуктора без промщита значительно облегчает вес инструмента. Фиксация выключателя во включенном положении обеспечивает удобство при продолжительной работе. Благодаря встроенной клипсе дрель можно закрепить на поясе.

        Преимущества

        • Встроенный держатель ключа
        • Изменение направления вращения (реверс)
        • Автоматически отключающиеся при износе щетки
        • Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
        • Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе
        • Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение
        • Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе
        • Цельнометаллический ключевой патрон диаметром 13 мм для установки крупного расходного инструмента
        • Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)
        • Комфортный хват - благодаря прорезиненным рукоятке и передней части корпуса