Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР
Арт. О00000030057
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР - применяется для сверления отверстий в древесине и металле, а так же заворачивания крепежа. При оснащении соответствующими насадками возможно перемешивание ЛКМ. Подшипники в опорах шпинделя позволяют производить точное сверление отверстий сверлами 3 мм и менее. Конструкция редуктора без промщита значительно облегчает вес инструмента. Фиксация выключателя во включенном положении обеспечивает удобство при продолжительной работе. Благодаря встроенной клипсе дрель можно закрепить на поясе.
Преимущества
- Встроенный держатель ключа
- Изменение направления вращения (реверс)
- Автоматически отключающиеся при износе щетки
- Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания
- Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе
- Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение
- Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе
- Цельнометаллический ключевой патрон диаметром 13 мм для установки крупного расходного инструмента
- Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)
- Комфортный хват - благодаря прорезиненным рукоятке и передней части корпуса