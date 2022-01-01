Преимущества

Встроенный держатель ключа

Изменение направления вращения (реверс)

Автоматически отключающиеся при износе щетки

Специальная смазка на литиевой основе с низкой температурой застывания

Кабель в резиновой изоляции с водоотталкивающей пропиткой не "дубеет" на морозе

Надежная конструкция на шариковых подшипниках обеспечивает минимальное биение

Предустановка максимальной частоты вращения для более точного контроля при работе

Цельнометаллический ключевой патрон диаметром 13 мм для установки крупного расходного инструмента

Электронная регулировка оборотов от малых (для аккуратного засверливания) до высоких (для быстрого сверления)

Комфортный хват - благодаря прорезиненным рукоятке и передней части корпуса

Дрель безударная Зубр "Профессионал" ЗД-П550 ЭР - применяется для сверления отверстий в древесине и металле, а так же заворачивания крепежа. При оснащении соответствующими насадками возможно перемешивание ЛКМ. Подшипники в опорах шпинделя позволяют производить точное сверление отверстий сверлами 3 мм и менее. Конструкция редуктора без промщита значительно облегчает вес инструмента. Фиксация выключателя во включенном положении обеспечивает удобство при продолжительной работе. Благодаря встроенной клипсе дрель можно закрепить на поясе.