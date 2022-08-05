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Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
5.0
1
3 083 ₽
3 340 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Арт. 77777Х106402
5.0
1
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
  • Персональная скидка
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт

Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт

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  • -257 ₽
3 083 ₽
3 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х106402
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -257 ₽
3 083 ₽
3 340 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Ударная дрель Зубр МАСТЕР ДУ-810 ЭРМ2 применяется для сверления отверстий в дереве, металле и кирпиче. Регулировка числа оборотов позволяет выбрать оптимальную скорость в зависимости от вида работ и материала. На основании сетевого шнура есть специальное крепление для патронного ключа. В комплект входит глубиномер, что позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия.

    Преимущества

    • Работа от сети позволяет стабильно работать в режиме производства
    • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
    • Функция сверления с ударом - для сверления бетона
    • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
    • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
    • Электронная регулировка оборотов
    • Наличие реверса
    • Ударные шестерни из хромового сплава - для долгого срока службы ударного механизма