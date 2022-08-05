Преимущества

Работа от сети позволяет стабильно работать в режиме производства

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Функция сверления с ударом - для сверления бетона

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Электронная регулировка оборотов

Наличие реверса

Ударные шестерни из хромового сплава - для долгого срока службы ударного механизма

Ударная дрель Зубр МАСТЕР ДУ-810 ЭРМ2 применяется для сверления отверстий в дереве, металле и кирпиче. Регулировка числа оборотов позволяет выбрать оптимальную скорость в зависимости от вида работ и материала. На основании сетевого шнура есть специальное крепление для патронного ключа. В комплект входит глубиномер, что позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия.