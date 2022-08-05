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Ударная дрель Зубр ДУ-810 ЭРМ2, 810 Вт
Арт. 77777Х106402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Зубр МАСТЕР ДУ-810 ЭРМ2 применяется для сверления отверстий в дереве, металле и кирпиче. Регулировка числа оборотов позволяет выбрать оптимальную скорость в зависимости от вида работ и материала. На основании сетевого шнура есть специальное крепление для патронного ключа. В комплект входит глубиномер, что позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия.
Преимущества
- Работа от сети позволяет стабильно работать в режиме производства
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Функция сверления с ударом - для сверления бетона
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Электронная регулировка оборотов
- Наличие реверса
- Ударные шестерни из хромового сплава - для долгого срока службы ударного механизма