Высокооборотистые дрели
Найдено: 77 товаров
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- 8 990 ₽Патрон инструмента 13 ммСкоростей: 2Макс. диаметр сверления металла 13 мм
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Высокооборотистые дрели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 012 рублей до 46 988 рублей. В наличии более 94 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.