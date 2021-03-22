Дрель сетевая Makita 6413
Арт. Х106421
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- -2 248 ₽
Дрель безударная Makita 6413 450 Вт - превосходный вариант для произведения отверстий и установки крепежных изделий. Патрон с быстрым зажимом для облегченной смены насадок, двойной слой изоляционного материала кожуха и выключатель в форме курка - все в модели электродрели Makita 6413 служит для комфортной и безопасной эксплуатации. Дрель электрическая Makita 6413 450 Вт обладает двигателем с достаточной мощностью, чтобы развить скорость оборота до трех тысяч в минуту. В зависимости от материала, с которым работает пользователь, необходимую скорость можно выставить мануально. Makita 6413 купить можно как для ремонта в доме, так и для выполнения производственных задач.
Преимущества дрели Makita 6413:
- Быстрозажимной патрон;
- Двойная изоляция;
- Курковый выключатель;
- Мощный аккумулятор;
- Большая скорость работы;
- Надежность инструмента.
Комплектация:
- Электрическая дрель;
- Быстрозажимной патрон;
- Упаковка.