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Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
4.1
26
5 850 ₽
6 090 ₽
Сетевые дрели
    Дрель сетевая Makita 6413
    Арт. Х106421
    4.1
    26
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
    Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)
      Сетевая дрель Makita 6413 (безударный тип, мощность 450 Вт, максимальный диаметр сверления металла 10 мм)

      Дрель сетевая Makita 6413

      • -240 ₽
      5 850 ₽
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х106421
      4.1
      26

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -240 ₽
      5 850 ₽
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель безударная Makita 6413 450 Вт - превосходный вариант для произведения отверстий и установки крепежных изделий. Патрон с быстрым зажимом для облегченной смены насадок, двойной слой изоляционного материала кожуха и выключатель в форме курка - все в модели электродрели Makita 6413 служит для комфортной и безопасной эксплуатации. Дрель электрическая Makita 6413 450 Вт обладает двигателем с достаточной мощностью, чтобы развить скорость оборота до трех тысяч в минуту. В зависимости от материала, с которым работает пользователь, необходимую скорость можно выставить мануально. Makita 6413 купить можно как для ремонта в доме, так и для выполнения производственных задач.

        Преимущества дрели Makita 6413:

        • Быстрозажимной патрон;
        • Двойная изоляция;
        • Курковый выключатель;
        • Мощный аккумулятор;
        • Большая скорость работы;
        • Надежность инструмента.

        Комплектация:

        • Электрическая дрель;
        • Быстрозажимной патрон;
        • Упаковка.