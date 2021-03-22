Дрель безударная Makita 6413 450 Вт - превосходный вариант для произведения отверстий и установки крепежных изделий. Патрон с быстрым зажимом для облегченной смены насадок, двойной слой изоляционного материала кожуха и выключатель в форме курка - все в модели электродрели Makita 6413 служит для комфортной и безопасной эксплуатации. Дрель электрическая Makita 6413 450 Вт обладает двигателем с достаточной мощностью, чтобы развить скорость оборота до трех тысяч в минуту. В зависимости от материала, с которым работает пользователь, необходимую скорость можно выставить мануально. Makita 6413 купить можно как для ремонта в доме, так и для выполнения производственных задач.

Преимущества дрели Makita 6413:

Быстрозажимной патрон;

Двойная изоляция;

Курковый выключатель;

Мощный аккумулятор;

Большая скорость работы;

Надежность инструмента.

Комплектация: