Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
Арт. О00000024418
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|8
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Диаметр, мм
|3, 10
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
- Набор сверл ПРАКТИКА 640-360 по дереву серия "Профи". Сверла изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Для точного сверления мягкой древесины и древесины средней твердости. Специальная заточка с выраженным центром исключает увод сверла в сторону от точки сверления
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали
- Высокое качество