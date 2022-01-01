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Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
495 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
    Арт. О00000024418
    Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
    Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
    Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт
      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт

      Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024418

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		8
      Диаметр, мм
      		3, 10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл ПРАКТИКА 640-360 по дереву серия "Профи". Сверла изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Для точного сверления мягкой древесины и древесины средней твердости. Специальная заточка с выраженным центром исключает увод сверла в сторону от точки сверления
        Преимущества
        • Изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали
        • Высокое качество