Набор сверл по дереву Практика Профи 640-360, 8 шт

Изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали

Высокое качество

Набор сверл ПРАКТИКА 640-360 по дереву серия "Профи". Сверла изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Для точного сверления мягкой древесины и древесины средней твердости. Специальная заточка с выраженным центром исключает увод сверла в сторону от точки сверленияПреимущества