Сверло по дереву винтовое Практика Профи 031-327, 25х400 мм
Арт. О00000024455
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|25
- Сверло по дереву винтовое Практика 031-327 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Особенно подходят для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используются при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций. Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки.