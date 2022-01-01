Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм

Сверло по дереву винтовое Практика 033-024 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Особенно подходят для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используются при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций. Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки.

