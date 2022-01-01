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Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
1 910 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
    Арт. О00000024459
    Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
    Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
    Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
    Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
      Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
      Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
      Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм
      Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм

      Сверло по дереву винтовое Практика Профи 033-024, 40х400 мм

      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024459

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		40
      Все характеристики
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву винтовое Практика 033-024 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Особенно подходят для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используются при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций. Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки.