Сверло винтовое по дереву Практика 776-997, 10x600 мм
Арт. 9013634352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло винтовое по дереву Практика 776-997 серия Профи - изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Особенно подходит для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используется при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки
- Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания
- Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора