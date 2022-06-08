Сверло винтовое по дереву Практика 776-997, 10x600 мм

Преимущества

Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки

Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания

Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора

Сверло винтовое по дереву Практика 776-997 серия Профи - изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали. Особенно подходит для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используется при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций.