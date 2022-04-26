На первый взгляд, ударная дрель и перфоратор – взаимозаменяемые инструменты: у них схожие режимы и сфера эксплуатации, и всё, чем отличаются дрели от перфоратора – это размер и уровень шума. Это не так, и после ознакомления со статьей вы узнаете разницу между этими двумя инструментами: принцип работы, технические характеристики и особенности использования. В качестве дополнения мы дадим советы по выбору дрели и перфоратора.

Чем перфоратор отличается от дрели по устройству

Начинающие мастера считают, что, раз у обоих инструментов есть ударный механизм, то они идентичны. На самом деле, именно в нём кроется главная разница. Вы узнаете, как устроен удар у таких приборов, как дрель и перфоратор, отличие в других аспектах также будет раскрыто.

Ударный механизм

Самая обширная тема, которую предстоит затронуть в рамках сравнения – это механизм ударного инструмента. С одной стороны, это то, чем отличаются перфораторы от ударной дрели, но даже в рамках перфоратора он устроен по-разному. Ниже приведена таблица с типами ударных механизмов дрели и перфоратора. Далее мы раскроем, как работает каждый.

Типы механизма перфоратора Типы механизма дрели Качающий подшипник Храповые шестерни Пневматический механизм

Начнем с ударного механизма дрели, потому как он наиболее примитивен. В качестве основных элементов выступают шестерни, находящиеся в передней части инструмента:

Неподвижная шестерня зафиксирована на валу мотора, из-за чего не способна вращаться. В то же время, при работе вала она передает усилие подвижной, заставляя ее совершать возвратно-поступательные движения с определенной периодичностью.

Подвижная шестерня перемещается вперед-назад за счёт неподвижной, и на ней закреплен патрон с установленной рабочей оснасткой.





Минусом инструмента является то, что ударный механизм в нём значительно менее производителен. Дрель ударная, отличие от перфоратора которой заключается в малой амплитуде оснастки, требует от работника физических усилий: мастеру нужно надавливать на инструмент, буквально прижимая его к стене. Только так удастся добиться сколько-нибудь эффективного результата при сверлении бетона или кирпича. В то же время, нужно понимать, что удар в инструменте является опцией, а не основным режимом. Используя его на постоянной основе, вы быстро износите электродрель. Применение удара допустимо, если сверление бетонных конструкций требуется один или два раза в сезон, но при необходимости делать это постоянно лучше задуматься о покупке перфоратора.

Кстати, о них! Принцип работы электроперфоратора нивелирует главную проблему «конкурента» – необходимость сильно прижимать прибор к поверхности. Боёк, бьющий по патрону, сравнительно крупный, так что фактически делает самую тяжелую работу за вас. Прижимать технику к бетону всё же можно (и это даже пойдет на пользу!), но без излишнего энтузиазма. Выделяют два типа механизма удара, и мы рассмотрим каждый.

Качающийся подшипник – это значительно более надежный механизм, чем тот, что имеется у электродрели, но всё ещё уступающий «взрослым» аналогам. Применяется в малогабаритных моделях с низкой мощностью, рассчитанных на скромные нагрузки и домашнее применение. Прибор с касающимся подшипником сравнительно лёгок и дешев, обладает низкой амплитудой и высокой скоростью бойка. Подойдет для периодического использования. Нагружать стоит с большой осторожностью, иначе велик шанс выхода из строя.

– это значительно более надежный механизм, чем тот, что имеется у электродрели, но всё ещё уступающий «взрослым» аналогам. Применяется в малогабаритных моделях с низкой мощностью, рассчитанных на скромные нагрузки и домашнее применение. Прибор с касающимся подшипником сравнительно лёгок и дешев, обладает низкой амплитудой и высокой скоростью бойка. Подойдет для периодического использования. Нагружать стоит с большой осторожностью, иначе велик шанс выхода из строя. Пневматический механизм используется в электроперфораторах профессионального класса, рассчитан на наиболее трудные задачи. Имеет высокую амплитуду, но сниженную по сравнению с качающимся подшипником скорость вращения. Обе особенности позволяют задействовать в работе крупные буры, зубила и прочую оснастку. Пневматические электроперфораторы крайне надежны, за счёт чего подходят для интенсивной эксплуатации в производстве и на строительных объектах. Цены на них также заметно выше.

Патрон

Отличия перфоратора от ударной дрели заключаются не только в механизме удара, что есть у инструментов: тип патрона также сказывается на сфере эксплуатации и удобстве применения. По умолчанию у ударных электродрелей и перфораторов они не взаимозаменяемые (не берем в расчет разного рода переходники). Ознакомившись с информацией ниже, вы узнаете об основных типах патронов электроперфораторов и ударных дрелей.

Название инструмента Тип патрона Особенности патрона Ударная дрель Ключевой Используется в бюджетных и профессиональных моделях. Предполагает, что для фиксации оснастки требуется воспользоваться специальным ключом. Это менее удобно, чем в быстрозажимном аналоге, но обеспечивает надежное закрепление и исключает люфты. Главное – не потерять ключ. Быстрозажимной (бесключевой) Дрели с быстрозажимным патроном представлены в базовом и профессиональном сегментах. Название говорит за себя – для закрепления оснастки не требуется применение дополнительных аксессуаров: достаточно вставить сверло и закрутить патрон. Принцип крайне удобен, но в некачественных патронах приводит к люфту, который снижает точность; иногда из-за него мелкая оснастка выпадает. Перфоратор SDS-Plus Активно применяется в инструментах для быта и некоторых профессиональных моделях с качающимся подшипником. Обеспечивает высокую скорость вращения и частоту колебания, из-за чего безупречно подходит для труднодоступных мест, работ на возвышенности, создания узких отверстий. SDS-Max Стандарт, используемый высокомощным ударным инструментом профессиональной направленности. Модели с SDS-Max пробивают армированный бетон и асфальт, создают широкие отверстия в кирпичной кладке. Это возможно благодаря высокой силе удара, достигающей 25 Джоулей. SDS-Top Малопопулярный стандарт бытового назначения, который применяется в электроприборах марки Bosch.

Резюмируя, патроны электродрелей рассчитаны на малую силу удара и высокую оборотистость, что важно при создании мелких отверстий и завинчивания узкого крепежа. Перфораторные патроны, напротив, вращаются медленнее, но фиксируют крупные буры, а это необходимо для сверления и штробления плотных материалов.

Аккумулятор

Отдельную нишу на рынке занимают аккумуляторные перфораторы и ударные электродрели. Стоит сразу сказать, что они значительно менее производительные, но более дорогие. Несмотря на это, остаются актуальными, ведь при отсутствии сети на 220 Вольт выбирать не приходится.

Беспроводная ударная электродрель в среднем в два раза менее оборотистая, чем сетевой аналог. Это влияет на количество ударов. Более того, с падением напряжения аккумулятора сила ударного инструмента продолжает непрерывно снижаться. С беспроводными перфораторами ситуация аналогична.





Отличие перфоратора и ударной дрели заключается в напряжении батареи. Аккумуляторные перфораторы рассчитаны в среднем на 18—20 Вольт (да, есть модели на 10.8 и 12, но их сила удара удручает; напряжение выше 20 встречается, однако совсем нечасто). У ударных электродрелей напряжение варьируется от 3.6 до 40 Вольт, но самыми типовыми у данного инструмента считаются 12 / 18 / 20 В. Напряжение батареи влияет на вес и цену инструмента. Соответственно, и без того недешёвый беспроводной перфоратор на 20 Вольт влетит в копеечку, если возникнет потребность в сменных АКБ.

Антивибрационная система

Если для домашних мастеров сильная вибрация является просто неприятной особенностью эксплуатации ударного инструмента, профессиональные строители и монтажники относятся к ней крайне серьезно. Псевдо-Рейно болезнь, известная в простонародье как вибрационная болезнь – это то, с чем сталкиваются на производстве мастера, использующие инструмент с некачественным антивибрационным механизмом. И тут важно знать следующее: отличие дрели от перфоратора в том, что только у последнего имеется достойная защита от воздействия вибрации на организм.

Профессиональные перфораторы оснащены целым комплексом мер по снижению негативного воздействия на здоровье:

Антивибрационный подвес . Рукоятки ударного инструмента укомплектованы системой пружинных подвесов, благодаря котором происходит поглощение вибрационного воздействия. По сути, пружины отделяют рукоятку от «основной» части прибора, в которой сосредоточены вредоносные колебания.

. Рукоятки ударного инструмента укомплектованы системой пружинных подвесов, благодаря котором происходит поглощение вибрационного воздействия. По сути, пружины отделяют рукоятку от «основной» части прибора, в которой сосредоточены вредоносные колебания. Система активного гашения вибрации . Несколько подвижных подшипников минимизируют воздействие вибраций на низких частотах.

. Несколько подвижных подшипников минимизируют воздействие вибраций на низких частотах. Демпфирующее кольцо. Частично гасит отдачу, которая возникает в результате контакта оснастки с обрабатываемым материалом.





Ударные электродрели не предназначены для постоянной эксплуатации с включенным механизмом удара, что, видимо, дает производителю моральное право комплектовать свои товары куда менее комплексными мерами защиты здоровья пользователя.

Резиновая накладка не только препятствует выскальзыванию ударного инструмента из рук, но и гасит вибрацию. Эффективность данной меры минимальна, однако ей укомплектован практически каждый электроприбор.

не только препятствует выскальзыванию ударного инструмента из рук, но и гасит вибрацию. Эффективность данной меры минимальна, однако ей укомплектован практически каждый электроприбор. Амортизирующие подвесы – это то, чем изредка оснащаются ударные дрели. Речь идёт о самых мощных и дорогих моделях.

Отличия режимов работы и назначений

Вопрос, в чем разница дрели и перфоратора, встает, когда появляются мысли о взаимозаменяемости, то есть можно ли выполнять перфоратором работу ударной дрели и наоборот. Ответ: да, но не всё так однозначно. Будем разбираться!





Чтобы лучше понять различия, разберем схожие аспекты, а именно режимы работы. Их три, и два из них есть у обоих типов ударного инструмента:

Безударное сверление. Режим, в котором работают электродрели без удара, есть и у перфораторов. В нем сверло вращается, но не совершает возвратно-поступательные движения. Подходит для создания отверстий в мягких материалах: дереве, ДСП, ДВП, МДФ, пластике, тонколистном металле. Удар без сверления. Представлен только в электроперфораторах. Патрон движется вперед-назад без вращения. Подходит, чтобы штробить бетонные или кирпичные стены долотом, зубилом, лопаткой. Ударное сверление. Задействованы как вращение, так и возвратно-поступательное движение. Используется со сверлами и бурами, чтобы создавать отверстия в конструкциях из бетона, кирпича, асфальта, камня.

Важно! Существуют двухрежимные электроперфораторы, в которых нет либо сверления без удара, либо удара без сверления.

Когда мы разобрались с режимами, рассмотрим специфику их применения нашими инструментами.

Режим работы Название инструмента Дрель Перфоратор Сверление без удара Из-за низкого люфта режим идеально подойдет, чтобы создавать чистовые отверстия в мягких материалах. Мощные дрели в этом режиме справятся с толстыми бурами по древесине. Теоретически прибор можно использовать для сверления по дереву или ДСП, если под рукой не оказалось электродрели – нужно только подобрать соответствующую оснастку. Проблема в следующем: перф не рассчитан на подобные операции, и люфт его патрона достаточно высок. Это обеспечит низкую точность, способную повредить хрупкую конструкцию. Сверление с ударом Действительно, при достаточной силе удара электродрелью можно создать тонкое (в среднем до 16 мм) отверстие в бетоне/камне. Для этого придется давить на электроприбор, а частая эксплуатация в таком режиме быстро износит внутренние узлы. Основной режим работы электроперфоратора, позволяющий с минимальными физическими усилиями создавать крупные отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Вред для организма минимален, потому как хорошие перфы оснащены прогрессивными антивибрационными системами. Удар без сверления Данный режим работы отсутствует. Используется для штробления армированного бетона, асфальта, кирпичной кладки.

Производительность

Разница между перфоратором и дрелью заключается в производительности инструментов с ударом. Ударный механизм является для электродрели побочной функцией, так что с ним прибор значительно менее эффективен, чем перфоратор. Более того, регулярная эксплуатация электродрели с ударом приведет к быстрой поломке.

Перфораторы на 1 100 Вт предназначены для сверления и штробления с ударом. Однозначно можно сказать, что производительность этого инструмента в работах по бетону и кирпичу в разы выше.

Оснастка

Ещё одно, чем дрель отличается от перфоратора – это рабочая оснастка. Каждый тип инструмента ориентирован на свой «арсенал». Приведем сравнительную таблицу с совместимостью и назначением.

Название инструмента Сфера эксплуатации Название рабочей оснастки Перфоратор Сверлит железобетонные поверхности Бур Бурит бетонные конструкции, чтобы создать широкие отверстия Коронка С высокой точностью откалывает бетонные куски от стен Плоское долото Демонтирует керамическую плитку, штукатурные слои, штробит Зубило Универсальный (оба инструмента) Создает отверстия в кирпичной кладке, бетонных основаниях Сверло с победитовыми напайками Электродрель Создает отверстия в древесных, пластиковых заготовках Высокопрочное стальное сверло Создает отверстия в металлических листах, пено- и шлакоблоках Быстрорежущее стальное сверло Создает отверстия в каменных и гранитных заготовках Алмазное сверло (напыление) Создает отверстия в стеклянных, керамических, фарфоровых изделиях Алмазное сверло (вставки)

Технические характеристики

Параметры инструментов – ещё одно, в чем отличие перфоратора от ударной дрели. Вкратце разберем основные критерии, которые указываются в ТХ товаров:

Мощность. Влияет на возможность работать в интенсивном режиме, сверлить твердые материалы, устанавливать массивную оснастку. От неё зависит вес инструмента. Мощные перфораторы используют с коронками и бурами, чтобы эффективно сверлить бетон и камень. Скорость вращения. Вопреки мнению новичков, не характеризует мощность. Высокооборотистые дрели маломощные, но пригодны для создания узких отверстий. Профессиональные электроперфораторы, напротив, работают на низких оборотах, при этом их мощность достигает 2 000 Ватт. Сила удара. Высокой энергией удара характерны профессиональные перфораторы – именно она обеспечивает высокую производительность ударного инструмента при работе с бетоном. Частота ударов. Механизм электродрели и качающийся подшипник характерны высоким числом ударов в секунду, пневматический механизм – низким. Диаметр сверления. Зависит от установленной оснастки и того, достаточной ли мощностью обладает инструмент, чтобы её «вытянуть».

Сравнительная характеристика Перфоратор Дрель Мощность двигателя, кВт 0.45—2 0.25—1.5 Максимальная оборотистость вала, об/мин 1 500 3 500 Сила удара, Дж 1.5—18 Информация отсутствует Число ударов в минуту, уд/мин 1 000 – 5 000 25 000 – 65 000 Максимальный размер сверления, мм древесина 32 40 металл 13 16 кирпич 150 20

Срок эксплуатации

Если требуется инструмент для регулярных работ в ударном режиме, вопрос, что лучше дрель или перфоратор для дома, даже не стоит – перфоратор однозначно выигрывает. Прибор предназначен для ударов и получает минимальный износ при постоянном интенсивном использовании. Электродрель создана с расчетом на то, что удар будет включаться только иногда.

Вес

Масса сетевых электродрелей с ударом находится в диапазоне 2—3 килограмм, из-за чего ими комфортно работать длительное время без перерыва. С перфораторами всё несколько сложнее, потому как их вес зависит от класса инструмента.

Класс перфоратора Вес перфоратора, кг Легкий (бытовой) 4 и меньше Средний (полупрофессиональный) 6 и меньше Тяжелый (бочковый перфоратор) 6 и больше

Цена

Замечая, что разница дрели и перфоратора в цене достаточно велика, начинающие мастера покупают первую с интенцией сэкономить. Как правило, это заканчивается разочарованием, ибо при частом использовании с ударом прибор быстро приходит в негодность.

Чтобы не выкидывать деньги на ветер, покупайте технику по назначению! Да, перфоратор заметно дороже, но при частом штроблении и долблении бетона он прослужит вам в разы дольше, а работать им будет куда быстрее и приятнее. О покупке электродрели с ударом стоит задуматься только если вы сверлите бетон крайне редко и при помощи узких свёрл.

Советы по выбору

Узнав перфоратор и ударная дрель отличия, вы определились, какой инструмент нужен именно вам. Далее мы приведем ряд советов, которые помогут найти идеальную модель для индивидуальных потребностей.