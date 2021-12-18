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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
4.0
57
12 539 ₽
17 670 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Арт. Х143185
    4.0
    57
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж

      • -5 131 ₽
      12 539 ₽
      17 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143185
      4.0
      57

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 131 ₽
      12 539 ₽
      17 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Перфоратор Bosch GBH 2 26 купить можно и для ремонта в доме, и для профессионального применения на строительной площадке. Невероятная стойкость и мощность перфоратора Бош GBH 2 26 позволяет использовать его для работы с особо твердыми материалами: бетон, камень, металл. Инструмент достигает энергии в почти три килоДжоуля, и имеет три режима работы, специально подобранные для сверления, ударной обработки и долбления уплотнений. Благодаря мощной оснастке, к тому же, легко сменяющейся, перфоратор GBH 2 26 сверлит максимально быстро, создавая ровные и глубокие отверстия. Отличительной чертой экземпляра Bosch GBH 2 26 dre, помимо функций реверса и блокировки удара, является возможность фиксации инструмента в одном из тридцати шести положений, в числе которых есть и угловые. Наличие защитной муфты и быстрозажимного патрона повышает безопасность и долговечность инструмента.

        Преимущества

        • Блокировка вращения при ударном сверлении
        • Управление числом оборотов
        • Три режима сверления
        • Блокировка удара
        • Особо высокая скорость
        • Поворотный щеткодержатель
        • Точность и надежность
        • Доступность и многофункциональность