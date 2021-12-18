Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE 0.611.253.708, 800 Вт, 2.7 Дж

Перфоратор Bosch GBH 2 26 купить можно и для ремонта в доме, и для профессионального применения на строительной площадке. Невероятная стойкость и мощность перфоратора Бош GBH 2 26 позволяет использовать его для работы с особо твердыми материалами: бетон, камень, металл. Инструмент достигает энергии в почти три килоДжоуля, и имеет три режима работы, специально подобранные для сверления, ударной обработки и долбления уплотнений. Благодаря мощной оснастке, к тому же, легко сменяющейся, перфоратор GBH 2 26 сверлит максимально быстро, создавая ровные и глубокие отверстия. Отличительной чертой экземпляра Bosch GBH 2 26 dre, помимо функций реверса и блокировки удара, является возможность фиксации инструмента в одном из тридцати шести положений, в числе которых есть и угловые. Наличие защитной муфты и быстрозажимного патрона повышает безопасность и долговечность инструмента.

Преимущества