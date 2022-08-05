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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х14322
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14322
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000 - это профессиональный электроинструмент. Применяется для сверления, бурения или долбления. Для удобства работы, инструмент оснащен реверсом. Благодаря особому строению реверса (поворотом щеток), мощность работы одинакова как при левом, так и при правом вращении.

        Преимущества

        • Быстрая смена насадок. Благодаря патрону SDS - plus, сменить оснастку можно легко и быстро
        • Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе
        • Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Устройство реверса поворотом щеткодержателя увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и предотвращает падение мощности при обратном вращении
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000
        • Комфортная работа. Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягким покрытием - для комфортной работы оператора
        • Высокая сила удара - 2,7 Дж (по ЕРТА)
        • С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
        • Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции