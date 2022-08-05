Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Быстрая смена насадок. Благодаря патрону SDS - plus, сменить оснастку можно легко и быстро

Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе

Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Устройство реверса поворотом щеткодержателя увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и предотвращает падение мощности при обратном вращении

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000

Комфортная работа. Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягким покрытием - для комфортной работы оператора

Высокая сила удара - 2,7 Дж (по ЕРТА)

С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента

Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов

Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции

Перфоратор Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000 - это профессиональный электроинструмент. Применяется для сверления, бурения или долбления. Для удобства работы, инструмент оснащен реверсом. Благодаря особому строению реверса (поворотом щеток), мощность работы одинакова как при левом, так и при правом вращении.