Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000, 790 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х14322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000 - это профессиональный электроинструмент. Применяется для сверления, бурения или долбления. Для удобства работы, инструмент оснащен реверсом. Благодаря особому строению реверса (поворотом щеток), мощность работы одинакова как при левом, так и при правом вращении.
Преимущества
- Быстрая смена насадок. Благодаря патрону SDS - plus, сменить оснастку можно легко и быстро
- Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе
- Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Устройство реверса поворотом щеткодержателя увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и предотвращает падение мощности при обратном вращении
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Продолжительная работа. Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-24 D 0.611.2A0.000
- Комфортная работа. Основная и дополнительная рукоятки оснащены мягким покрытием - для комфортной работы оператора
- Высокая сила удара - 2,7 Дж (по ЕРТА)
- С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
- Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
- Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
- Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции