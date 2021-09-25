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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
5.0
1
8 999 ₽
12 860 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
    Арт. О00000026431
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж

      • -3 861 ₽
      8 999 ₽
      12 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026431
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 861 ₽
      8 999 ₽
      12 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 220 06112A6020 пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Функционирует в трех режимах: безударное сверление, ударное сверление, долбление. Патрон sds-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло/бур в случае его заклинивания. Высокая производительность, несмотря на компактные размеры инструмента.

        Преимущества

        • Оптимальная передача мощности
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Энергия удара 2 Дж для эффективного сверления в бетоне
        • Дополнительная рукоять для лучшего контроля над инструментом
        • Три режима для решения разнообразных задач и безукоризненных результатов
        • Колпачок для защиты от пыли предотвращает проникновение образующейся при сверлении пыли в патрон
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки