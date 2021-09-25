Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж

Перфоратор Bosch GBH 220 06112A6020 пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Функционирует в трех режимах: безударное сверление, ударное сверление, долбление. Патрон sds-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло/бур в случае его заклинивания. Высокая производительность, несмотря на компактные размеры инструмента.

Преимущества