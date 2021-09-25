Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 220 0.611.2A6.020, 720 Вт, 2 Дж
Арт. О00000026431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 220 06112A6020 пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Функционирует в трех режимах: безударное сверление, ударное сверление, долбление. Патрон sds-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло/бур в случае его заклинивания. Высокая производительность, несмотря на компактные размеры инструмента.
Преимущества
- Оптимальная передача мощности
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Энергия удара 2 Дж для эффективного сверления в бетоне
- Дополнительная рукоять для лучшего контроля над инструментом
- Три режима для решения разнообразных задач и безукоризненных результатов
- Колпачок для защиты от пыли предотвращает проникновение образующейся при сверлении пыли в патрон
- Кейс для удобства хранения и транспортировки