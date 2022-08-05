Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26 DRE-set 0.611.253.768, 800 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х14345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768 - универсальный инструмент для долбления и ударного сверления в бетоне, а также сверления в дереве и металле. Конструкция позволяет быстро сменить патрон, не прибегая к помощи других инструментов. С помощью функции реверса, бур перфоратора может вращаться в обе стороны, что поможет при застревании заклинивании буров в бетоне.
Преимущества
- Удобство эксплуатации. Дополнительная рукоять позволяет работать более точно и комфортно. Прорезиненная и с перфорацией, она не выскользнет при использовании инструмента
- Аккуратность в работе. Ограничитель глубины поставляется в комплекте с перфоратором Bosch GBH 2-26 DRЕ-set 0.611.253.768. Исключит возможность большего, чем необходимо, засверливания, что повышает точность работ
- Простота в обращении. Перфоратор оснащен кнопкой постоянной работы, что значительно упрощает работу оператора
- Удобный переключатель режимов работы
- Высокая скорость сверления
- Шпиндель с шейкой диаметром 50 мм для большей надежности
- Шарнирный кабельный ввод
- Мягкие накладки на основной и дополнительной рукоятках
- Предохранительная муфта