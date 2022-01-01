Строительные перфораторы
Найдено: 26 товаров
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- 77 503 ₽79 900 ₽Профессиональный перфоратор Makita HR5212C 179745 (тип патрона SDS-Max, вес 11.9 кг, вертикальный двигатель, муфта)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 20 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 397 ₽
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- 37 990 ₽39 990 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 82 мм
- -2 000 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииПрофессиональный перфоратор Makita HR4013C (тип патрона SDS-Max, вес 6.8 кг, вертикальное расположение двигателя)Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 8 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 500Max диаметр сверления бетона 105 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 82 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 630Макс. диаметр сверления 90 мм
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR (SDS-Plus, вес 1.8 кг, инструмент без АКБ и ЗУ, удар 1.4 Дж)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 16 мм1060 оборотов/мин
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтСила удара 11 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 305Max диаметр сверления бетона 125 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1250 ВтСила удара 8 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 415Max диаметр сверления бетона 100 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтСила удара 20 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 260Max диаметр сверления бетона 160 мм
- Нет в наличииПрофессиональный перфоратор Metabo KHE 5-40 600391500 (сетевой, тип патрона SDS-max, долбление, вес 7.1 кг, кейс)Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 8.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 540
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 82 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1300 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 450Max диаметр сверления бетона 100 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1600 ВтСила удара 25 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 330Max диаметр сверления бетона 100 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1700 ВтСила удара 19 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 220Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1100 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 480Max диаметр сверления бетона 105 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтСила удара 15.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 250Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 600211500, 2,2 Дж (с аккумулятором и зарядными устройствами)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 24 мм1200 оборотов/мин
- Нет в наличииМощность инструмента 1010 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 350Max диаметр сверления бетона 90 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 500Макс. диаметр сверления 105 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1700 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 250Max диаметр сверления бетона 150 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 1450Макс. диаметр сверления 65 мм
- Нет в наличииМощность инструмента 1500 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 305Max диаметр сверления бетона 125 мм
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36 LTX 600795650, 3,1 Дж (с аккумулятором и зарядным устройством)Напряжение аккумулятора 36 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 32 мм1100 оборотов/мин
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 36-18 LTX 32 600796810, 3,1 Дж (с аккумуляторами и зарядными устройствами)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 32 мм1100 оборотов/мин
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