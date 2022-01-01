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Перфораторы

Строительные перфораторы

  • Виброзащита: Да
  • Плавный пуск: Да
  • Класс: профессиональный
Найдено: 26 товаров
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Строительные перфораторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 12 880 рублей до 67 880 рублей. В наличии более 23 наименования. Промышленные перфораторы купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.